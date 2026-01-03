SuperEnalotto, il Jackpot da record vola oltre 100 milioni

Il Jackpot del SuperEnalotto ha superato i 100 milioni di euro e attualmente è il secondo montepremi più alto al mondo. Dal 1997, l' anno di nascita del gioco, ad oggi sono ben 118 i Jackpot vinti. Le ultime vincite in prossimità della soglia dei 100 milioni risalgono al 2008, quando a Catania furono vinti 100,7 milioni di euro, e al 2024 quando a Napoli ne vinsero invece 101,5: risultati ancora oggi annoverati nella classifica delle 10 vincite più alte nella storia del SuperEnalotto.

Fatta eccezione per Valle d’Aosta e Molise, nella storia del SuperEnalotto tutte le regioni italiane hanno registrato almeno una vincita, che nel 47% dei casi è avvenuta di sabato. Fino al 22 ottobre 2024, a non aver ancora “battezzato” un 6 figurava anche il Trentino-Alto Adige; poi è arrivata la vincita di Riva del Garda (Ttrento) e il Trentino si è unito alle regioni che ad oggi hanno centrato solo un Jackpot, Liguria e Basilicata.



Il record di vincite spetta invece alla Campania con ben 19 “6” centrati di cui 14 tutti concentrati nella provincia di Napoli. L’ultimo Jackpot è stato segnato nel capoluogo partenopeo nel 2024 ed è arrivato a distanza di 10 anni dalla vittoria messa a segno nel 2014 a Castellammare di Stabia (Napoli). Un anno prima, nel 2023, sul canale online dove il SuperEnalotto continua ad appassionare sempre più generazioni e utenti, è stato segnato un altro primato: il 25 marzo è stato vinto, per la prima volta online sul sito Sisal.it, un Jackpot dal valore di oltre 73,8 milioni di euro.

La classifica delle 10 vincite più alte nella storia di SuperEnalotto:

371,1 milioni di euro il 16/02/2023 - Bacheca dei Sistemi – 90 quote

209,1 milioni di euro il 13/08/2019 - Lodi (LO)

177,7 milioni di euro il 30/10/2010 - Bacheca dei Sistemi – 70 quote

163,5 milioni di euro il 27/10/2016 - Vibo Valentia (VV)

156,2 milioni di euro il 22/05/2021 - Montappone (FM)

147,8 milioni di euro il 22/08/2009 - Bagnone (MS)

139 milioni di euro il 09/02/2010 - Parma (PR) e

Pistoia (PT)130,2 milioni di euro il 17/04/2018 - Caltanissetta (CL)101,5 milioni di euro il 10/05/2024 – Napoli (NA)100,7 milioni di euro il 23/10/2008 - Catania (CT)

