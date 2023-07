SuperEnalotto per l'Emilia Romagna, vinti oltre 57mila euro

Ascolta ora: "SuperEnalotto per l'Emilia Romagna, vinti oltre 57mila euro"

Non si ferma la ruota della fortuna e la seconda estrazione aggiuntiva di SuperEnalotto a sostegno dell'Emilia-Romagna – che si può giocare tutti i venerdì fino al 29 dicembre 2023 - ha portato a realizzare una vincita punti 5 di 57.292,22 euro centrata nell’estrazione n. 85 del 14 luglio.

La giocata è stata convalidata a Sedriano (Milano) presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria, 9 situato in Piazza Gandhi, 6. Combinazione vincente: 38, 41, 43, 55, 61, 71, J 59, SS 75.

Il concorso n. 85 di SuperEnalotto SuperStar ha assegnato ben 188.358 vincite. L’ultimo "6" da 42,9 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 con una schedina di soli 1 euro. In palio per il concorso di martedì 18 luglio un Jackpot da 27.600.000 euro.

Il sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/ autorizzato dai Monopoli di Stato come unico canale ufficiale di informazione per i consumatori, è il primo punto di riferimento per gli italiani che ricercano informazioni sui prodotti e sulle iniziative dedicate a SuperEnalotto e agli altri giochi numerici.