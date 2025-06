SuperEnalotto, è un pensionato il vincitore del jackpot da 35,4 milioni

Ascolta ora 00:00 00:00

È trascorso poco meno di un mese, da quando - giovedì 22 maggio scorso - è stato assegnato il secondo Jackpot SuperEnalotto del 2025 e l’Ufficio Premi Sisal di Milano ha reso noto che la vincita con punti 6 del valore di 35.415.534,71 euro - realizzata con una giocata di 5 euro durante il concorso n. 81 di SuperEnalotto SuperStar - è stata riscossa dal vincitore che ha concluso le procedure di ritiro del premio.

La vincita era stata centrata a Desenzano del Garda nel punto vendita Sisal Tabaccheria Bocchio Eleonora situato in via Durighello, 4. Sestina vincente: 2 – 19 – 23 – 46 – 49 – 72 - Jolly 71- SuperStar 88.

Protagonista della vincita da oltre 35,4 milioni di euro è “Bruno” che è il nome di fantasia scelto dal vincitore per raccontare la storia della sua giornata fortunata. Bruno, pensionato, è un uomo semplice, come la vita che ha sempre condotto e ha deciso di giocare mentre stava andando al supermercato - è lui infatti che in casa si occupa della cucina - e poi torna a casa impegnato nelle sue faccende domestiche, incurante della schedina da controllare finché non scopre della vincita del Jackpot milionario grazie all’eco mediatica che ha scatenato, così riconosce i numeri - anzi - "quei" numeri impressi sulle pagine dei giornali e sugli schermi della Tv.

Da quel momento racconta di aver passato le prime tre notti senza riuscire a dormire: “È stata un’emozione incredibile… Ora che posso permettermi tutto, non ho ancora deciso cosa fare ma certamente intendo fare beneficenza e aiutare le famiglie in difficoltà. E, soprattutto, voglio continuare a vivere come sempre, rimanendo una persona semplice e umile”.

Restano ancora in sospeso le intenzioni di Bruno sui progetti che vorrà realizzare ma il dato certo è che - secondo il regolamento di gioco - la somma di 35,4 milioni di euro verrà accreditata entro il 91° giorno solare dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale.

Sarà quindi ilil giorno in cui il nuovo milionariodel Jackpot SuperEnalotto.

Verifica vincite su: https://www.giochinumerici.info/verifica-vincite; https://www.giochinumerici.info/come-riscuotere; App SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/dove-si-gioca/app

Sito ufficiale SuperEnalotto: https://www.superenalotto.it/