SuperEnalotto, si cercano i vincitori di oltre 83mila euro

Mancano pochi giorni per riscuotere le due vincite realizzate al SuperEnalotto avvenute nel concorso numero 140 di martedì 2 settembre 2025 e si cercano i fortunati che non si sono ancora presentati per la riscossione. Sono due, secondo le rilevazioni dell’Ufficio premi di Sisal. La prima vincita di oltre 83mila euro è stata realizzata a Roma presso il punto di vendita Sisal Caffè Vintage situato in via Torre di Mezza Via, 35. La seconda, dello stesso importo, è stata invece realizzata a San Giovanni Lupatoto, comune a circa 6 chilometri da Verona, situato a ridosso della fascia pedemontana e lambito dal fiume Adige. Combinazione: 16 – 19 – 28 – 44 – 60 – 78 – J 9 – SS 73. Sisal segnala che il possessore della ricevuta fortunata ha ancora solo 11 giorni per riscuotere il premio, i termini sono di 90 giorni da quello successivo alla pubblicazione del bollettino e quindi scadranno il prossimo lunedì 1° dicembre 2025.

DA RICORDARE IN CASO DI VINCITA



La ricevuta di gioco è un titolo al portatore e chiunque sia in possesso del titolo e si presenti per la riscossione è considerato il vincitore. L’originale della ricevuta di gioco, ovvero l’attestazione cartacea della giocata, costituisce l’unico titolo di legittimazione per la riscossione della vincita. La stessa deve essere presentata integra e leggibile in ogni sua parte. I documenti da esibire per l’incasso all’Ufficio Premi Sisal sono la carta d’Identità, il codice fiscale e la ricevuta della giocata vincente.

Il titolare della vincita può presentarsi da solo per l’incasso all’Ufficio Premi Sisal, senza accompagnatori, amici, notai o rappresentanti della banca dove farà accreditare il bonifico. Da non dimenticare il codice Iban per l’accredito della somma. In nessun caso e in nessun momento l’Ufficio Premi Sisal consegnerà denaro in contanti.

Le sedi dell’Ufficio Premi Sisal dove presentarsi per la riscossione sono a Milano in Via Ugo Bassi, 6 o a Roma in Via Sacco e Vanzetti, 89. L’orario di apertura è dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì. La riscossione della vincita deve avvenire entro il 90° giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale. Il pagamento della vincita avverrà entro il 91° giorno solare dal giorno successivo alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale, per le vincite superiori a euro 1.000.000 di euro. Nei casi in cui l’importo della vincita è inferiore a euro 1.000.