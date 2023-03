SuperEnalotto, vinti 73.808.593 euro con una giocata online

Centrato il 6 al concorso del SuperEnalotto - SuperStar numero 36 di questo sabato, il primo realizzato mediante una giocata online. Combinazione vincente: 4, 15, 26, 27, 72, 82 numero jolly 89 e numero Superstar 12. Il fortunato vincitore si è aggiudicato 73.808.593,28 euro. Centrati anche sedici 5 da 17.688,66 euro, nessun 5+1. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 è di 8,1 milioni di euro di euro.



Con questo concorso si è arrivati a 126 vincite con punti 6 che si sono verificate a partire dall'esordio del SuperEnalotto che è avvenuto il 3 dicembre di ben 25 anni fa.

Le vincite del primo concorso, n.87 di Mercoledì 03/12/1997: montepremi 1.176.345,50 euro; 330 "punti 4" da 880,40 euro; 12.038 "punti 3" da 24,40 euro. I primi 6 numeri estratti furono 20, 36, 39, 41, 72, 76, con il Jolly 88.

Il primo “6” della storia fu centrato il 17 gennaio del 1998 a Poncarale, in provincia di Brescia, per una vincita superiore a 11,8 miliardi di lire. Il titolare della ricevitoria all’epoca era Alfonso Comini ed il locale si chiamava “Bar Pergola”. Dall’agosto 2002 il titolare è Rachele Tomasoni ed il locale si chiama “Bar Nuova Pergola”.

Il “6” da sogno è stato realizzato il 22 maggio 2021 a Montappone (Fermo), valore 56.294.151,36 euro stato centrato con una schedina da 2 euro.

Il Jackpot "regale" - 13 agosto 2019 - è il primo supermontepremi assegnato nella grande della storia dei 25 anni del SuperEnalotto. Oltre 209 milioni di euro vinti a Lodi con una schedina di soli 2 euro. Realizzato l’11 luglio 1998 a Treviso il Jackpot più basso della storia per un montepremi di 1.258.976,38 euro. Il fortunato vincitore trevigiano ha portato a casa qualcosa come 1.800 mensilità dell’epoca, come dire uno “stipendio” sicuro per 150 anni.

L'ultimo Jackpot record da oltre 371 milioni di euro, il più alto assegnato nella storia dei 25 anni di SuperEnalotto, è stato centrato il 16 febbraio 2023 da 90 vincitori tramite bacheca dei sistemi. Un sistema che ha distribuito all'intera penisola 90 vincite da circa 4 milioni ciascuna.

