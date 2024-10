Un telo sui cavi della ferrovia. Nuovi ritardi e disagi a Civitavecchia e Roma

Ascolta ora 00:00 00:00

Forti rallentamenti sulla linea ferroviaria Roma-Pisa a causa di un telone sulla linea elettrica di alimentazione dei treni, probabilmente spinto lì dal vento che in queste ore soffia nella zona. Sul posto sono presenti i tecnici di Rfi e si registrano ritardi di 120 minuti. La circolazione in questo tratto viene regolata su un unico binario e i ritardi stanno coinvolgendo tutti i treni diretti nella Capitale, sia quelli regionali che quelli ad alta velocità. Si possono registrare anche ritardi di 200 minuti su alcune tratte.

I treni Alta Velocità e Intercity direttamente coinvolti nell'incidente, con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti sono il FB 8605 Genova Piazza Principe (7:20) - Roma Termini (12:18), il FB 8616 Roma Termini (11:57) - Genova Piazza Principe (16:58). E ancora, il FB 8620 Roma Termini (13:57) - Milano Centrale (20:40) e l'IC 505 Ventimiglia (6:37) - Roma Termini (14:33). Il treno IC 510 Salerno (6:39) - Torino Porta Nuova (17:40) oggi ha termina la corsa a Civitavecchia.

Si tratta del secondo grave incoviente che coinvolge il nodo di Roma nel giro di due giorni. Dopo il chiodo che ha fatto bloccare per intero le stazioni di Roma Termini e Roma Tiburtina nella giornata di ieri, causando lo stop di tutti i treni e la spaccatura in due dell'Italia, oggi si registra un nuovo imprevisto che si ripercuote sulla mobilità ferroviaria. Per quanto accaduto ieri, i deputati della Lega in commissione Trasporti Elena Maccanti, Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti ed Erik Pretto hanno chiesto che i vertici di Rfi e Trenitalia vadano a riferire in Commissione.

Se ci sono stati errori da parte di un'impresa privata che nulla hanno a che vedere con l'impegno enorme profuso dal ministro Salvini per investire sulle infrastrutture del Paese e ammodernare una rete esistente e obsoleta, è giusto che venga chiarito per dissipare ogni dubbio su quanto successo

", hanno spiegato in una nota.