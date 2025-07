Sospesi tutti i treni tra Milano e Parigi: cosa succede all'alta velocità

Il collegamento ferroviario ad alta velocità che collega Milano a Parigi è stato interrotto a partire da ieri pomeriggio a causa di forti temporali nelle Alpi francesi, nella valle della Maurienne. Questa sospensione, che si preannuncia prolungata, rischia di generare significativi disagi per il commercio e la logistica tra i due Paesi, mettendo in difficoltà aziende e operatori economici che fanno affidamento sulla continuità e velocità del trasporto ferroviario.

L'annuncio

La compagnia ferroviaria francese Sncf ha annunciato che il traffico ferroviario tra Parigi e Milano è stato interrotto dalle 17:00 di lunedì 30 giugno e che lo stop durerà “almeno per diversi giorni”. La tratta Modane–Saint Michel de Maurienne, nelle Alpi francesi, è stata chiusa a causa dei danni provocati da violenti temporali e dalla piena eccezionale del torrente Charmaix, che ha colpito la valle della Maurienne, vicino al confine con l’Italia. Fortunatamente non si registrano vittime.

Il collegamento

Il collegamento, ripristinato lo scorso aprile dopo una lunga interruzione di 18 mesi dovuta a una frana, è una delle principali arterie per i trasporti di merci e passeggeri tra Italia e Francia. La sospensione temporanea comporta conseguenze economiche immediate: le imprese italiane e francesi che utilizzano la ferrovia per la logistica si trovano ora a dover affrontare costi maggiori e ritardi, dovendo ricorrere a soluzioni alternative come il trasporto su gomma o aereo.

Il ripristino

L’evento i rischi delle infrastrutture alpine agli eventi climatici estremi, che stanno diventando più frequenti e possono compromettere la regolarità dei collegamenti fondamentali per l’economia transfrontaliera. Trenitalia e Sncf stanno lavorando al ripristino della linea, ma al momento non è possibile prevedere con certezza i tempi di riapertura, alimentando l’incertezza per il settore economico e logistico.

Ulteriori disagi nella rete ferroviaria e mobilità

Oltre alla frana in Savoia, il maltempo ha causato disagi diffusi alla rete ferroviaria italiana. Sulla linea AV Roma–Napoli un guasto ha provocato ritardi fino a due ore, mentre un inconveniente tecnico a Reggio Emilia ha rallentato la Milano–Bologna.

Disagi anche a Verona Porta Nuova con ritardi fino a 90 minuti. Interruzioni si sono verificate tra Pontedera e Pisa e sulla Roma–Fiumicino a causa di incendi, mentre la Milano–Chiasso ha subito stop dopo l’investimento di una persona nei pressi di Monza.