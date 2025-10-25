Pro Pal all’assalto degli agenti: capo della Digos colpito da una bottiglia

Nuovi scontri tra pro Palestina e forze dell'ordine a Torino, dove i manifestanti hanno cercato di sfondare un blocco di polizia per raggiungere il teatro in cui i ministri di Forza Italia stanno partecipando agli Stati generali della casa. Lo scontro si è registrato in via Accademia delle scienze, davanti al Museo Egizio. Nel momento in cui i manifestanti hanno cercato il contatto con gli agenti, schierati in tenuta antisommossa, è stata necessaria una carica di alleggerimento per allentare la pressione del corteo. Una ragazza è stata fermata dalle forze dell'ordine e identificata e si è registrato un lancio di oggetti contro le forze dell'ordine.

Due agenti del reparto mobile della polizia sono rimasti feriti negli scontri e anche i manifestanti denunciano di avere dei contusi tra le loro fila. " Non ci facciamo intimidire, se non ci vogliono far parlare noi parliamo lo stesso, non abbiamo mai fatto manifestazioni per impedire a qualcuno di parlare ", ha dichiarato il ministro Antonio Tajani dal palco del teatro Carignano, rispondendo alle contestazioni all'esterno.

Impedire a qualcuno di parlare è il messaggio più negativo che si possa dare, significa considerare l'avversario politico un nemico. Quello che fanno i nostri avversari, vogliono che stiamo a testa in giù, ci dicono che dobbiamo sparire, ma i cittadini capiscono molto bene

", ha aggiunto il ministro.

Articolo in aggiornamento