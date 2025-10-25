Pro Pal all’assalto degli agenti: capo della Digos colpito da una bottiglia

Nuovi scontri tra pro Palestina e forze dell'ordine a Torino, dove i manifestanti hanno cercato di sfondare un blocco di polizia per raggiungere il teatro in cui i ministri di Forza Italia stanno partecipando agli Stati generali della casa. Lo scontro si è registrato in via Accademia delle scienze, davanti al Museo Egizio. Nel momento in cui i manifestanti hanno cercato il contatto con gli agenti, schierati in tenuta antisommossa, è stata necessaria una carica di alleggerimento per allentare la pressione del corteo. Una ragazza è stata fermata dalle forze dell'ordine e identificata e si è registrato un lancio di oggetti contro le forze dell'ordine.
Due agenti del reparto mobile della polizia sono rimasti feriti negli scontri e anche i manifestanti denunciano di avere dei contusi tra le loro fila. "Non ci facciamo intimidire, se non ci vogliono far parlare noi parliamo lo stesso, non abbiamo mai fatto manifestazioni per impedire a qualcuno di parlare", ha dichiarato il ministro Antonio Tajani dal palco del teatro Carignano, rispondendo alle contestazioni all'esterno."Impedire a qualcuno di parlare è il messaggio più negativo che si possa dare, significa considerare l'avversario politico un nemico. Quello che fanno i nostri avversari, vogliono che stiamo a testa in giù, ci dicono che dobbiamo sparire, ma i cittadini capiscono molto bene", ha aggiunto il ministro.
Articolo in aggiornamento