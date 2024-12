Roma, tentativo di furto nella villa di Berlusconi

Ascolta ora 00:00 00:00

Tentativo di furto nella villa romana di Berlusconi, sull'Appia Antica. A dare l'allarme sono state le guardie giurate della residenza, che hanno subito chiamato la polizia raccontando di aver visto attraverso le telecamere di sicurezza delle persone incappucciate aggirarsi nei pressi della dimora dove fino al 2019 visse il regista Franco Zeffirelli.

L'ex premier Silvio Berlusconi aveva, infatti, acquistato Villa Grande nel 2001 per oltre 3,75 milioni di euro e aveva concesso al regista toscano ed ex parlamentare azzurro (dal 1994 al 2001) di viverci in comodato d’uso gratuito fino alla sua morte, avvenuta nel 2019. Da quel momento in poi, la villa era stata trasformata nel quartier generale romano del leader di Forza Italia, che più volte l'aveva usata per incontrare i suoi alleati di coalizione, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. La proprietà comprende 1.250 metri quadrati di abitazione e 1.194 di aree esterne in cui si trova un magnifico parco, una dependance e una piscina riscaldata, mentre all'ingresso della dimora spicca un busto di Ottaviano Augusto.

I ladri, verso le 18, avrebbero cercato di entrare scavalcando il muro che divide la villa dall'abitazione dei vicini, ma il tempestivo arrivo dei poliziotti li ha costretti alla fuga. Sul posto sono giunte, dunque, le autoradio e le volanti della questura di Roma con la polizia scientifica. Non è la prima volta che le ville della via Appia Antica finiscono nel mirino dei topi d’appartamento. Chris Smalling, ex calciatore inglese della Roma, ha subìto per ben tre volte incursioni di ladri dentro la sua proprietà. Nell'aprile del 2021 fu addirittura costretto da alcuni ladri armati ad aprire la cassaforte, mentre un altro tentativo di furto lo subì nell'agosto dello stesso anno.

L’ultimo colpo avvenne circa un anno fa, nell’ottobre 2023. In quell'occasione i ladri, dopo aver rotto il vetro di una finestra, hanno tentato di portare via la cassaforte per poi darsi alla fuga, ma la governante li vide e li constrinse alla fuga.