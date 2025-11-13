Praia a Mare, donna investita da un treno: ritardi sul traffico ferroviario

Questa mattina vicino alla stazione ferroviaria di Praia a Mare (Cosenza) una donna è morta dopo essere stata investita da un treno. L’incidente è avvenuto intorno alle 8:30 sui binari della linea tirrenica meridionale.

Sul posto sono intervenuti la Polizia ferroviaria, i carabinieri della locale stazione e il personale del 118, impegnati negli accertamenti necessari per ricostruire l'accaduto. La vittima sarebbe una collaboratrice scolatisca, non si esclude un gesto intenzionale. Il treno interessato è un Frecciarossa in transito, partito da Reggio Calabria Centrale e diretto a Venezia, che naturalmente ha subito diverse ore di ritardo. Trenitalia ha comunicato che l’episodio ha comportato la sospensione della circolazione tra Maratea e Praia a Mare per consentire le verifiche da parte dell’autorità giudiziaria. Sono stati registrati ritardi per treni ad Alta Velocità, Intercity e regionali, con blocco temporaneo del traffico ferroviario sull’intera tratta.

