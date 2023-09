Terremoto ai Campi Flegrei, trema anche Napoli: è la scossa più forte da 39 anni

Forte scossa di terremoto nell'area flegrea avvertita anche a Napoli. Il sisma si è sviluppato a una profondità di circa 3 Km e ha avuto un'intensità di 4.2 gradi della scala Richter alle 3.30 circa di questa mattina ma al momento non sono segnalati danni. L'evento di questa mattina è stato il più forte da 39 anni, in un'area che da ormai diversi mesi sta registrando numerosi movimenti legati al bradisismo. Ma negli ultimi giorni i fenomeni hanno aumentato la loro intensità.

L'area dei quartieri occidentali di Napoli è quella che ha maggiormente avvertito la scossa, che si è comunque riverberata in tutta la città. " È assolutamente comprensibile la paura. Ma voglio darvi un primo dato importante. Ad un’ora dalla scossa, non registriamo, qui a Bacoli, danni a cose e persone. In più, ho già contattato le istituzioni scientifiche, che riconducono questo fenomeno allo sciame sismico in corso ", ha scritto il sindaco di Bagnoli, Josi Gerardo Della Ragione poco prima dell'alba nel tentativo di rassicurare le persone.

Da ieri mattina, infatti, sono state numerose le scosse che si sono registrate nella caldera dell'area flegrea a Napoli, con una intensificazione nella serata, quando alle 22:49 e alle 23:36 si sono registrate due scosse di magnitudo rispettivamente 2.2 e 2 sulla scala Richter. Da qualche anno è in corso un nuovo sollevamento del terreno in quell'area, stimato nell'ordine di poco più di un metro a causa dei numerosi terremoti che si stanno verificando da ormai 10 anni. Gli specialisti, tuttavia, continuano a rassicurare la popolazione evitando allarmismi, in quanto al momento non sono ipotizzabili grandi eventi distruttivi.

Intanto, sono stati sospesi tutti i treni in circolazione nell'area napoletana: Alta Velocità, Intercity e Regionali non transiteranno sulle linee ferroviarie fino a nuovo ordine in attesa dell'ultimazione delle verifiche tecniche sulla linea. I lavori sono in corso per accertare che non ci siano stati danni strutturali alle vie ferrate. La circolazione riprenderà il prima possibile e per il momento sull'alta velocità si registrano ritardi fino a 60 minuti. Il primo treno Frecciarossa in partenza da Napoli Centrale e diretto a Milano delle 5.09, così come quelli successivi previsti, è ancora in attesa di autorizzazione per lasciare lo scalo partenopeo. Numerosi i passeggeri che attendono ai lati dei binari di poter salire sui convogli per raggiungere le rispettive destinazioni. Stop anche alla linea metropolitana gestita da Ferrovie dello Stato.