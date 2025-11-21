Tim down, problemi alla rete fissa e alla linea mobile: la situazione

TIM down nella giornata di oggi, con evidenti problemi alla rete fissa e alla linea mobile. Sono numerose le segnalazione inviate dagli utenti, che hanno riscontrato diversi disservizi sia nel fare telefonate che ad accedere alla rete internet. Attualmente il problema non è stato risolto e le segnalazioni sul portale Downdetector continuano a moltiplicarsi.

Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 15.00 e da allora hanno continuato ad arrivare. Alle ore 18.00 si è raggiunta quota 8.057 segnalazioni. Stando a quanto riportato nei grafici, il problema non riguarda un'area specifica. Sono stati riscontrati disservizi in varie città italiane, con una maggiore concentrazione nelle aree più popolate. Le città da dove arriva il maggior numero di segnalazioni sono Milano, Roma, Torino, Firenze, Bologna, Catania, Brescia, Palermo e Napoli. I problemi più segnalati sono, nell'ordine, disturbi alla voce Mobile (78%), Internet Mobile (12%) e Internet Fisso (10%).

Al momento TIM non ha rilasciato comunicazioni ufficiali. Sulle varie pagine web sono molti i messaggi degli utenti che chiedono e forniscono informazioni. Un utente riuscito a parlare con un operatore ha pubblicato questo post su X: "Dopo un’attesa di mezz'ora, l'operatore #TIM mi ha spiegato che il down è 'dovuto al maltempo'.

Io sto viaggiando da Modena a Torino e ho trovato pioggerella leggera a tratti… quando risolveranno? 'Ah si figuri.. è dalle 15 che ci stanno provando'".

Passato il picco delle 18.00, le segnalazioni sono diminuite, tanto che all'ultima registrazione se ne sono contate 716.