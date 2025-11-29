Torino, 38enne si spara in strada dopo una lite con il convivente: è in gravi condizioni

Una donna di 38 anni è ricoverata in condizioni critiche dopo essersi sparata alla testa in strada, al termine di una lite con il convivente. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 29 novembre, in un centro del Canavese, davanti allo stesso compagno che ha assistito alla scena.

La ricostruzione dei fatti

Secondo le prime informazioni raccolte dai Carabinieri della compagnia di Venaria, intervenuti subito sul posto, la donna avrebbe estratto una pistola e se la sarebbe puntata al capo, esplodendo un colpo. Al momento dell’arrivo dei soccorritori del 118 di Azienda Zero, la 38enne era semicosciente: si ritiene che il proiettile l’abbia colpita solo marginalmente, pur provocando una ferita grave.

I soccorsi

La donna è stata stabilizzata sul posto dai sanitari e trasferita in codice rosso all’ospedale di Ciriè, dove è attualmente ricoverata. La prognosi resta riservata.

Le indagini

Sul luogo dell’accaduto

era presente il convivente, che verrà ascoltato dagli investigatori per ricostruire con precisione l’origine della lite e i momenti immediatamente precedenti allo sparo. Le indagini sono coordinate dalla Procura di Ivrea.