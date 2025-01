Torino, scontri tra antagonisti e forze dell’ordine alla manifestazione per Ramy

Ascolta ora 00:00 00:00

Si sono registrate tensioni questa sera a Torino durante il corteo per Ramy Elgaml. Un gruppo di autonomi appartenenti ai centri sociali ha lanciato delle bombe carta contro un commissariato di polizia e uova con vernice. Le forze dell'ordine hanno chiuso le vie che portano verso il centro cittadino e sono stati lanciati contro di loro bottiglie di vetro. Contro i carabinieri sono state lanciate anche alcune transenne e i carabinieri sono stati costretti a respingere gli antagonisti con gli sfollagente.

Sono stati poi lanciati lacrimogeni in piazza Carlo Emanuele II a Torino per disperdere gli antagonisti che stavano cercando di raggiungere la caserma del carabinieri Bergia. Contro i militari sono state lanciate bombe carta, petardi, fumogeni e bottiglie. " Quanto accaduto è intollerabile: la violenza è da condannare, sempre, e non ha nulla a che vedere con il diritto di manifestare pacificamente. Confidiamo che venga fatta chiarezza sulla terribile morte del giovane Ramy. Piena solidarietà e vicinanza vanno al personale delle forze dell'ordine coinvolte negli scontri ", ha dichiarato il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.