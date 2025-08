Traffico, ecco quali sono le giornate da bollino nero: quando partire ad agosto

Agosto è appena iniziato e, come spesso accade, questo coincide con l’inizio delle ferie estive per milioni di italiani. Ovviamente, però, c’è anche un lato negativo della medaglia: i prossimi giorni saranno caratterizzati da un traffico costante le località turistiche mentre a fine mese l’aumento dei flussi veicolari riguarderà il rientro verso le grandi città. Ecco una guida tanto semplice quanto efficace dei migliori giorni per partire senza rimanere imbottigliati nel traffico. Ecco quali sono i giorni perfetti e, al contrario, le giornate da bollino nero da evitare e quando è preferibile tornare.

Per agosto, invece, sia Viabilità Italia sia Autostrade per l’Italia prevedono due giornate da bollino nero, quindi con la massima concentrazione di traffico, e una quindicina da bollino rosso (traffico critico). Le giornate più critiche, e quindi da evitare per il traffico dell’estate, saranno le mattinate di sabato 2 e 9 agosto. Per oggi, venerdì 1 agosto, è prevosto bollino rosso (traffico critico) mattina e pomeriggio, arancione (traffico intenso) la sera. Domani, sabato 2 agosto, bollino nero (massima concentrazione di traffico) al mattino, rosso al pomeriggio e arancione in serata. Tutt’altro discorso rispetto a domenica 3 agosto: rosso al mattino, arancione al pomeriggio, verde (traffico regolare) la sera.

Martedì 5 agosto è la giornata perfetta per partire: il bollino è verde. Lo stesso vale per mercoledì 6 agosto: verde mattina e sera, arancione il pomeriggio. Giovedì 7 agosto è previsto un bollino arancione mattina e sera, rosso il pomeriggio.

Venerdì 8 agosto ancora bollino rosso mentre sabato 9 agosto previsto bollino nero mattina e pomeriggio, rosso la sera. Le altre giornate perfette per partire sono martedì 12 agosto, mercoledì 13 e venerdì 15 agosto. Passando agli ultimi giorni del mese, da lunedì 18 agosto a giovedì 21 agosto il bollino per il traffico è sempre verde.