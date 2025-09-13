Tragedia nel pattinaggio: muore investita a 23 anni la promessa Julia Marie Gaiser

Una tragedia che scuote non soltanto il mondo dello sport italiano e austricaco così come la città di Bressanone della quale era originaria Julia Marie Gaiser, la pattinatrice di 23 anni travolta e uccisa in Austria, a Salisburgo, mentre si trovava in sella alla sua bicicletta nella giornata di giovedì 11 settembre.

L'incidente sulla pista ciclabile

Una promessa del pattinaggio artistico, Gaiser stava percorrendo una pista ciclabile lungo la Gaisbergstraße, strada molto frequentata, quando dalle parti di un incrocio è stata travolta da un camion che stava girando verso destra. Nonostante i soccorsi siano stati tempestivi e immediati, purtroppo la rianimazione non ha dato gli esiti sperati e la ragazza è morto sul posto. Il camionista, un uomo austriaco di 46 anni, è stato sottoposto all'alcoltest che, però, è risultato negativo. Per la giovane 23enne sono state fatali le profonde ferite riportate: si trovava a Salisburgo perché da alcuni anni studiava all'università.

Una promessa del pattinaggio

Come spesso capita in questi casi agli atleti altoatesini, ha scelto di indossare i colori austriaci partecipando già a quattro campionati nazionali. Gaieser era ormai molto conosciuta anche a livello internazionale soprattutto dopo la partecipazione agli "Skate Emirates 2024" che si sono tenuti a Dubai lo scorso anno. In generale, la 23enne otteneva sempre piazzamenti importanti entrando nella top ten dei campionati in Austria.

Il cordoglio di Bressanone