"Oltre 1000 migranti in pericolo". Tre operazioni di Guardia Costiera e Marina Militare

Tre imbarcazioni in difficoltà con 1.300 persone in pericolo: dopo la tragedia registrata a Cutro e i numeri record di Lampedusa, ancora emergenza migranti davanti alle coste italiane. "Sono in atto numerosi soccorsi al largo delle coste della Calabria. Oltre 1000 le persone in pericolo" , la nota diramata dalla Guardia costiera, che ha confermato di aver chiesto aiuto alla Marina militare. Già in mattinata l'allarme lanciato da Alarm Phone, dopo la segnalazione di Frontex.

1300 migranti in pericolo davanti alle coste italiane

Entrando nel dettaglio degli interventi della Guardia costiera, tre motovedette sono intervenute a circa 70 miglia a sud di Crotone, per prestare soccorso a un barcone con circa 500 migranti a bordo. Altre unità - la Nave Dattilo e le motovedette SAR CP 326 e CP 325 - sono intervenute a circa 100 miglia a SE di Roccella Ionica per fornire aiuto a due barconi con un totale di circa 800 migranti a bordo.

Interventi molto complessi a causa dell'elevato numero di persone a bordo, tanto da spingere le autorità a richiedere il supporto della Marina militare a sud ovest della Sicilia orientale e a sud ovest del Mar Ionio: "È disposto l'immediato intervento di Nave Sirio, già presente nell'area per le proprie attività operative, ad integrazione dei mezzi della Guardia costiera attualmente impegnati sulla scena luogo dell'azione" , la nota diffusa dal ministero della Difesa.

È previsto per la tarda serata di venerdì l'arrivo di una motovedetta della capitaneria di porto - la CP 325 - con 150 migranti . Attivate le operazioni di assistenza coordinate dalla Prefettura con il coinvolgimento di volontari della Protezione civile regionale. Nella notte tra venerdì e sabato, invece, dovrebbero sbarcare a Catania altre 200 persone, che saranno ospitate nell'ex hub vaccinale di San Giuseppe La Rena messo a disposizione del Comune.

La nave Diciotti salva 480 persone

Diretta verso Lampedusa, la nave Diciotti ha tratto in salvo 480 migranti nel corso di un'operazione di trasferimento di 188 ospiti dell'hotspot. La situazione nell'isola è emergenziale: nella struttura di prima accoglienza ci sono 2700 persone a fronte di una capienza massima di poco meno di 400. E l'allarme sbarchi non sembra destinato a cessare, considerando i fatti delle ultime ore: quasi 200 migranti sono arrivati con tre diverse imbarcazioni. In totale, nelle ultime 24 ore sono giunti via mare a Lampedusa 1.308 migranti, soccorsi o "agganciati" dalla Guardia costiera.