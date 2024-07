Trenitalia, agosto con lavori sulle lunghe percorrenze: le tratte coinvolte

Ascolta ora 00:00 00:00

Il potenziamento delle infrastrutture previsto per il mese di agosto " per lavori di potenziamento infrastrutturale, che saranno propedeutici a una maggiore frequenza e migliore qualità del servizio " e per dare ai pendolari un servizio migliore nel tempo rallenterà la corsa dei treni ad alta velocità e lunga percorrenza di Trenitalia: lo ha fatto sapere la società del Gruppo Ferrovie dello Stato spiegando nel dettaglio quali saranno le tratte interessate, le interruzioni a causa dei lavori e le informazioni già inviate ai passeggeri che hanno acquistato uno o più biglietti nei periodi interessati.

Le interruzioni previste

Ad essere maggiormente interessati dai lavori saranno la Torino-Milano-Venezia, l'alta velocità Milano-Bologna e la Direttissima Roma-Firenze. Nel dettaglio, ecco che nella settimana compresa da lunedì 12 a lunedì 18 agosto l'Av Milano-Bologna sarà parzialmente interrotta con ritardi che potranno toccare i 120 minuti mentre la settimana successiva (19 al 25) sarà interessata da riduzioni di velocità. Importanti modifiche interesseranno specialmente i Frecciarossa sull'asse Torino-Milano-Roma-Napoli-Salerno con possibili disagi ai passeggeri dovuti a inevitabili ritardi ma anche cancellazioni. Saranno invece deviati alcuni treni Intercity e Intercity Notte delle tratte Milano/Firenze e Roma/Siracusa con deviazione sulla linea tradizionale tra Orvieto e Chiusi.

I lavori sulla Direttissima

Per 12 giorni dal 12 al 23 agosto la linea Direttissima Firenze-Roma sarà interrotta nella tratta Chiusi-Orvieto perché sarà impermeabilizzato il viadotto Paglia e nei due giorni successivi (24-25 agosto) arriveranno riduzioni di velocità così come gli orari e le deviazioni interesseranno le offerte delle Frecce e degli Intercity. Dal 19 al 23 agosto i lavori sulla Direttissima e i rallentamenti sull'alta velocità tra Milano e Bologna causeranno ritardi anche maggiori a un'ora ma limitati a 20 minuti soltanto per i treni dell'Alta velocità Milano-Bologna in direzione dell'Adriatica.

Cosa accadrà sulla Milano-Venezia

Rallentamenti e cancellazioni anche sull'alta velocità tra Milano e Venezia con blocchi totali tra Verona e Vicenza fino al 20 agosto e inevitabili rallentamenti prima e dopo la chiusura della linea fino al 26 agosto. In questo modo i tempi di percorrenza si allungheranno fino a un'ora e mezza per chi salirà a bordo delle Frecce da Venezia a Milano e oltre due ore per chi viaggerà in direzione opposta. Importante sottolineare che laddove ci saranno cancellazioni sono già previsti bus sostitutivi per i passeggeri: ciò capiterà, per esempio, sulla Milano-Domodossola e Domodossola-Iselle dove i treni saranno sostituiti da bus che collegheranno Milano con Domodossola e Milano con Losanna e Ginevra.

L'avviso ai clienti

Non ci saranno sorprese visto che tutti i clienti che hanno già acquistato un biglietto per le tratte coivolte dai lavori sono già stati avvisati con qualcosa come 17mila mail inviate e circa 800 sms. Laddove il ritardo previsto sarà superiore a un'ora i clienti potranno decidere di ottenere il rimborso completo o riprogrammarlo per un'altra data. Chi volesse maggiori informazioni, oltre a collegarsi con il sito di Trenitalia, potrà contattare il numero verde 800 89 20 21 o richiedere informazioni direttamente nelle stazioni ferroviarie.

La nota del Codacons

Modifiche, ritardi e cancellazioni dei treni arrivano in un periodo pieno di spostamenti per le vacanze estive con inevitabili disagi: lo scrive il Codacons in una nota dove viene sottolineato, però, lo sforzo per ridurre al minimo i disagi dei vacanzieri. " È innegabile che le modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza causeranno disagi a coloro che avevano programmato di raggiungere le località di villeggiatura in treno e ai tanti turisti che ad agosto visiteranno il nostro Paese.

Lavori che si aggiungono ai tanti problemi tecnici registrati già a luglio sulla linea ferroviaria, con ben 74 casi di rallentamenti o sospensioni della circolazione non causati da maltempo, incendi, caduta alberi o altre cause di forza maggiore monitorati dal Codacons solo nel periodo compreso tra il 16 e il 25 luglio".