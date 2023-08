Trenitalia, arriva il nuovo biglietto digitale: cos'è e come funziona

A partire da sabato 5 agosto, sarà disponibile il nuovo biglietto digitale introdotto da Trenitalia per i treni regionali. Il ticket sarà acquistabile sulle App, tramite le agenzie viaggio o presso i rivenditori accreditati. Sarà inoltre possibile procedere all'acquisto accedendo al sito di Trenitalia.

In questo modo, dunque, vengono fatti passi avanti verso modalità più innovative di viaggiare. Il nuovo metodo, inoltre, sarà molto più veloce e più pratico per i tanti viaggiatori che ogni giorno usufruiscono dei treni.

Un nuovo modo di viaggiare

In una nota di Trenitalia rilasciata dalle varie agenzie di stampa, si apprende che, una volta acquistato il biglietto digitale, saranno consentiti un numero illimitato di cambi di data e ora fino alle 23:59 del giorno precedente il viaggio. Ci sarà dunque la possibilità di apportare delle modifiche, cosa impossibile col metodo passato. Non solo. Il giorno del viaggio, sarà ancora possibile fare dei cambi di orario, fino alle ore 23:59, anticipando o posticipando la propria partenza.

Inoltre, con questa nuova modalità è possibile effettuare il check-in che serve a convalidare il biglietto. La procedura deve essere fatta prima di salire a bordo del treno, ma la novità sta nel fatto che il viaggiatore potrà compiere questa operazione come utente registrato accedendo all'area "I miei viaggi" del sito di Trenitalia, oppure tramite App.

Anche chi non è registrato potrà comunque avvalersi di questo metodo per fare check-in, collegandosi al link presente nell'e-mail o nel messaggio ricevuto al momento dell'acquisto del biglietto. La funzione di check-in è disponibile dalle 00:00 del giorno del viaggio fino all'ora della partenza. Appena fatto il chek-in, il biglietto ha il via libera per viaggiare.

Come funziona il biglietto

Una volta acquistato il biglietto digitale, su App o sito internet, verrà inviata una e-mail contenente tutte le indicazioni relative all'operazione effettuata. Si può anche decidere di ricevere il riepilogo del viaggio via Sms. In caso di acquisto presso agenzie di viaggi o call center, allora verranno forniti il codice della prenotazione (Pnr) e il codice di cambio prenotazione (Cp), con tutte le varie informazioni. Il Pnr deve essere mostrato al controllore una volta saliti sul convoglio. Attenzione, dunque, a non perdere il codice. In caso di smarrimento, si è infatti tenuti a pagare il biglietto con tanto di sovrapprezzo.

Il biglietto può essere mostrato in cartaceo (formato A4) oppure mediante i propri dispositivi elettronici.