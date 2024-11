Lo strano caso del Frecciargento che parte con 50 minuti d'anticipo (e lascia i passeggeri a terra)

Ascolta ora 00:00 00:00

Pessima esperienza per alcuni viaggiatori che avrebbero dovuto salire a bordo di un treno Frecciargento diretto a Genova. Il convoglio è infatti partito ben 50 minuti prima dell'orario stabilito, lasciando a piedi moltissime persone. Una vicenda che rischia di diventare un caso, anche se Trenitalia ha già fornito le sue motivazioni.

La partenza in anticipo

L'episodio si è verificato nella giornata dello scorso venerdì 8 novembre, quando era in atto lo sciopero dei mezzi pubblci. Il treno Frecciargento Roma-Genova sarebbe dovuto partire dalla stazione romana alle ore 16.20 ed è intorno a quell'orario che molti passeggeri si sono presentati per salire sul convoglio. Il problema è stato che, una volta arrivati sui binari, non hanno il treno sul quale avevano programmato di viaggiare.

Nessun ritardo e nessun disguido. Il Frecciargento era addirittura partito prima, un evento davvero incredibile. Si parla di ben 50 minuti di anticipo. In sostanza, invece delle 16.20 il convoglio ha lasciato la stazione di Roma alle 15.30. Ovviamente il fatto ha mandato su tutte le furie i passeggeri, che avevano programmato il loro viaggio, spendendo del denaro.

Ma perché è stata presa una decisione così impopolare? A quanto pare quel giorno sono stati necessari dei lavori improvvisi proprio sulla linea dell'alta velocità, nel tratto Roma-Firenze. L'intervento non era rimandabile, e così il treno Frecciargento per Genova è stato anticipato, così da non trovarsi successivamente bloccato. Tante, però, le persone rimaste a piedi. Ci sono passeggeri che affermano di non essere neppure stati avvisati con un messaggio. Da qui il malcontento e la polemica. In fase di acquisto del biglietto, infatti, dati come numero di telefono e indirizzo email vengono forniti proprio per ricevere degli avvisi. Avvisi che, a detta di molti, non sarebbero arrivati. A qualcuno sarebbe stato suggerito di salire su un treno Freccia Bianca che partiva alle 16.57, senza però garanzia di un posto a sedere.

Le ragioni di Trenitalia

Sul caso è naturalmente intervenuta Trenitalia. "La partenza del Frecciargento Roma-Genova è stata anticipata di 50 minuti poiché, visti gli slot ferroviari disponibili, era l'unico modo per assicurare il collegamento", ha fatto sapere, come riportato da FanPage.

"Trenitalia ha disposto il rimborso integrale del biglietto per tutti coloro che hanno subito questo disagio, del quale ci scusiamo"

, ha concluso.

Della vicenda sarebbe stato informato anche il vicepremier e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che avrebbe chiesto chiarimenti.