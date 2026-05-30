Trovata morta in casa, arrestato il marito: cosa è successo

Arriva da Ferrara la notizia di un nuovo orribile caso di femminicidio. La 50enne Samanta Zironi è stata ritrovata morta all'interno della sua abitazione. A ucciderla, suo marito, il 52enne Vladimiro Lombardi.

Stando alle informazioni rilasciate fino ad ora dagli inquirenti, l'episodio si è verificato nella notte tra venerdì 29 e sabato 30 maggio. Samanta sarebbe stata uccisa con diverse coltellate. Subito dopo aver commesso l'omicidio, è stato proprio il marito a chiedere aiuto, chiedendo l'intervento dei soccorsi. L'allarme è scattato intorno alle 3.00 del mattino.

Sul posto gli operatori sanitari del 118, che non hanno potuto fare nulla per salvare la vita alla donna, morta a causa delle ferite.

A raggiungere l'appartamento della coppia, sito al primo piano di un palazzo al civico 25 di via Gatti Casazza, nel quartiere Barco, anche gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ferrara, che hanno provveduto ad arrestare l'uomo, che si è per il momento avvalso della facoltà di non rispondere. Il 52enne non ha dunque ancora risposto alle prime domande del pm di turno, dunque non si conosce il movente.

Le indagini sono state comunque già avviate. Gli investigatori stanno cercando di parlare con i vicini di casa e i conoscenti della coppia per scoprire se in passato vi erano stati episodi di violenza e/o maltrattamenti.

Per adessi sappiamo che Samanta era una casalinga, mentre il coniuge lavorava come lavapiatti in una mensa aziendale.

Si attende ora che il giudice valuti la situazione e convalidi il fermo.