Brescia, camionista ubriaco travolge un furgoncino: muore 20enne

È risultato positivo all'alcol test con un valore molto superiore rispetto ai parametri di legge il camionista che a Ospitaletto, in provincia di Brescia, sbandando col suo tir ha travolto un furgone uccidendo un ragazzo di 20 anni. Il camionista, 40enne, è stato arrestato su disposizione del pubblico ministero Carlotta Bernardini e ora è piantonato in ospedale. Nelle prossime ore il pm chiederà la convalida dell'arresto. L’incidente è avvenuto attorno alle 17.30 di lunedì su via Circonvallazione a Ospitaletto.

La vittima appassionata di kickboxing

Christian Poletto, 20 anni, era dipendente della Tanghetti Salotti di Cazzago (Brescia) e appassionato del mondo della kickboxing. Il giovane operaio poco prima di finire il turno era stato accompagnato a Ospitaletto dove uno dei furgoni della ditta era in officina per il cambio gomme. Prelevato il furgone il giovane si era rimesso in strada e uscito dal capannone ha percorso il tratto di strada fino alla rotonda che ha usato regolarmente per fare inversione e tornare verso la ditta. All’improvviso però un Tir lo ha investito. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Stradale il camion avrebbe sterzato per evitare un’auto ferma e poi ha investito il furgone. Una versione per cui si stanno cercando riscontri. I Vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere la motrice in fiamme ed evitare che l’incendio si propagasse.

Soccorsi inutili

Per soccorrere Christian Poletto si è alzato in volo l’elisoccorso, ma medici e infermieri nonostante i tentativi di rianimarlo non sono riusciti ad evitare il dramma con il ragazzo morto sul colpo. Il camionista, dopo i controlli, è stato arrestato per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza e si trova ora piantonato in ospedale in attesa della convalida. funerali di Cristian Poletto saranno celebrati giovedì alle 10,30 alla chiesa parrocchiale del Violino a Brescia mentre la convalida dell’arresto arriverà nelle prossime ore.