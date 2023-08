L'orrore ad Ancona: uccide un 23enne con la fiocina poi si dà alla fuga

Ucciso a colpi di fiocina per una mancata precedenza. Un giovane è stato ucciso in strada a Sirolo, in provincia di Ancona, in mezzo alla gente lungo la centrale via Cilea nella cittadina balneare. Secondo le prime informazioni il fatto sarebbe avvenuto durante un diverbio tra due automobilisti per una mancata precedenza. La vittima, come hanno potuto ricostruire i carabinieri arrivati sul posto, era in auto con un amico mentre l'aggressore su un altro veicolo. Ad un certo punto, forse durante una discussione stradale, il secondo uomo avrebbe tirato fuori un fucile da sub e colpito l'altro automobilista con una fiocina per poi darsi alla fuga.

Ucciso per una precedenza

Il 23enne, di origini straniere, avrebbe difeso l'amico con cui era in auto e l'altra persona avrebbe impugnato una fiocina e sparato, uccidendolo sul colpo. Il killer si è allontanato dal luogo del delitto, fuggendo con la macchina ed è ricercato. Una fuga che potrebbe durare poco visto che la zona è piena di telecamere altamente sofisticate in grado di leggere anche la targa dei veicoli. Le ragioni del delitto dovranno essere valutate dagli investigatori. Chi ha sparato il colpo di fiocina, infatti, dovrà raccontare la sua verità. L’unica certezza, per ora, è che il diverbio sarebbe nato proprio per una mancata precedenza stradale e che l’assassino al culmine della lita ha impugnato l'arma. Non è dato sapere, però, se il colpo è partito casualmente o se l’uomo ha mirato e premuto il grilletto volontariamente. Immediatamente sul posto sono stati chiamati i soccorsi e i carabinieri.

Killer in fuga su Polo bianca

Le cure al giovane colpito, però, non sono servite a salvargli la vita. Il 23enne, infatti, sarebbe morto sul colpo mentre il suo aggressore si dava alla fuga su una Polo bianca sulla quale, secondo testimoni, ci sarebbe anche una donna. L’uomo ricercato dovrà rispondere di omicidio e omissione di soccorso. La Procura ha aperto un fascicolo e nelle prossime ore sentirà anche l’amico testimone che potrà ricostruire ogni fase della lite finita in tragedia. I due amici stavano tornando a casa dopo una giornata passata al mare e mai avrebbero immaginato il tragico epilogo a poca distanza dalle loro abitazioni.