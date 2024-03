"Cambiare rotta", Askatasuna e i "bravi ragazzi" col pallino degli anni di Piombo

Qualcuno li chiama "bravi ragazzi" o "studenti idealisti" e il rischio è, così, di sminuire quanto sta accadendo nel Paese. Il riferimento è ai collettivi che si stanno diffondendo con sempre maggiore capillarità e che rischiano di diventare davvero un problema per l'ordine democraticamente costituito. Gli assalti nelle università e la violenza nei cortei sono un aspetto da non sottovalutare, anche perché nella maggior parte dei casi, a tessere le fila dei collettivi scolastici è un'organizzazione ben strutturata che prende il nome di Cambiare rotta.

Ha alle spalle "La rete dei comunisti", che ne garantisce la sopravvivenza e ne utilizza il potenziale per diffondere l'ideologia comunista tra i giovani e i giovanissimi. "Cambiare rotta", infatti, agisce anche come "Osa" all'interno dei licei italiani, accentrando sotto il suo ombrello i piccoli collettivi che nascono all'interno delle scuole. Si hanno notizie di interventi esterni in occupazioni violente sia a Roma che a Milano da parte di "Osa" in alcuni licei ma ci sono informazioni ancora più preoccupanti che arrivano da Torino. La situazione del capoluogo sabaudo di potrebbe riassumere con: "Non si muove foglia che Askatasuna non voglia". Il centro sociale che riceve protezione politica da, ormai, molti anni ma, come ci viene riferito da Luca Pantanella, segretario per il Piemonte del sindacato FSP della Polizia di Stato, gli esponenti di Askatasuna " sono gli ultimi esponenti riconosciuti di Autonomia Operaia ".

È inutile star qui a spiegare chi sia Autonomia Operaia e i danni che ha causato al Paese negli Settanta, diventando una delle principali sigle degli Anni di Piombo, capace di lasciare dietro sé una scia di sangue senza precedenti. Askatasuna continua a mantenere vivi i valori di questa tradizione e "Cambiare rotta", insieme a "Osa", a Torino sono strettamente legati. Fonti anonime di polizia riferiscono che " Cambiare rotta lavora a stretto contatto con l'Autonomia operaia ". E non stupisce, considerando che chi permette la sopravvivenza delle due organizzazioni è la "Rete dei comunisti" che guarda con nostalgia ai moti violenti del '77 italiano, alla "guerra a bassa intensità".