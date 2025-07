Ultraleggero precipita nel Bresciano, due morti

Intorno alle 12 un piccolo aereo ultraleggero Skyleader è precipitato sulla bretella autostradale "Corda Molle", il raccordo che collega l'A21 all'A4, all’altezza di Fenili Belasi, tra Flero e Azzano Mella. Due persone (un uomo e una donna) sono morte a causa dell'impatto, con il velivolo che ha preso fuoco. Sul posto sono arrivati i soccorsi.

Indagini in corso per identificare le vittime e capire provenienza e destinazione del velivolo, oltre alle cause dell'incidente mortale.

Nello schianto sono rimasti coinvolti un furgone e un'automobile.

Le vittime sono il pilota e il passeggero. Due uomini di 49 e 56 anni sono stati soccorsi: coi loro mezzi hanno attraversato le fiamme provocate dallo schianto dei velivoli. Fortunatamente nessuno di loro ha riportato conseguenze gravi.