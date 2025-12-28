Valanga a Claviere in Val di Susa, ci sono persone coinvolte

Una valanga si è staccata verso le 14 a Claviere, in Val di Susa, tra pista e fuori pista. Secondo le prime informazioni ci sono delle persone coinvolte: non se ne conosce al momento il numero esatto e né se ci siano feriti. Sono almeno due le persone rimaste sepolte dopo il distacco della massa di neve. Il bollettino valanghe per la giornata di oggi indica nella zona un grado di pericolo 3-marcato (su una scala da 1 a 5 punti) al di sopra dei 2.000 metri e 2-moderato al di sotto. Sul posto stanno intervenendo elicotteri e personale a terra di 115 e del 118, del soccorso alpino con le unità cinofile e i carabinieri sciatori. Il bollettino valanghe per la giornata di oggi indica nella zona un grado di pericolo 3-marcato (su una scala da 1 a 5 punti) al di sopra dei 2.000 metri e 2-moderato al di sotto.

"L'abbondante neve fresca - si legge - così come gli accumuli di neve ventata che in alcuni punti hanno raggiunto un certo spessore rimangono in parte instabili. L'attività di valanghe spontanee diminuirà. Ciononostante, sono possibili valanghe spontanee di medie e, a livello isolato, di grandi dimensioni. Inoltre nel corso della giornata, specialmente nelle basi di pareti rocciose, sono possibili valanghe umide e bagnate di piccole e, a livello isolato, di medie dimensioni.

Già un singolo appassionato di sport invernali può in alcuni punti provocare il distacco di valanghe, anche di medie dimensioni. I punti pericolosi si trovano nelle zone in prossimità delle creste come pure nelle conche, nei canaloni e dietro ai cambi di pendenza".

Articolo in aggiornamento