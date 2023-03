Valanga travolge cinque italiani in Norvegia: un morto

Tragedia in Norvegia: un gruppo di cinque italiani è stato travolto da una valanga, il bilancio momentaneo è di un morto e un ferito grave. Come confermato dalla Farnesina, l'ambasciata ad Oslo sta seguendo tutti gli sviluppi in stretto raccordo con le autorità locali. In base a una prima ricostruzione, le cinque persone coinvolte nel dramma provengono dal Vicentino e fanno parte di un gruppo più numeroso di otto persone, tre delle quali non hanno partecipato all'escursione e sono al sicuro in hotel.

Il dramma in Norvegia

Come riportato da Aftenposten, il Paese nordico è stato colpito da quattro violenti valanghe, tutte nella regione del Nord-Troms: al momento risultano quattro decessi in tutto. Come anticipato, una delle masse di neve precipitate ha coinvolto il gruppo di connazional isul picco Kavringtinden, una montagna di quasi 1.300 metri di altezza e meta molto popolare tra gli appassionati di escursiononismo. Sul posto sono arrivate le squadre di salvataggio, ma le operazioni si sono rivelate difficoltose fin da subito a causa delle condizioni metereologiche avverse.

In base a quanto riportato dal sindaco di Lyngen, Dan-Håvard Johnsen, sono stati recuperati tutti e cinque gli italiani. La persona gravemente ferita è stata portata all'ospedale di Troms, mentre un altro membro della comitiva avrebbe riportato ferite "moderate". I cinque connazionali sono stati sorpresi dalla valanga nel momento in cui stavano togliendo le pelli di foca per iniziare la discesa. Alcuni di loro avevano gli zaini con airbag che hanno consentito di rimanere in superficie nel momento in cui sono stati travolti, riporta Adnkronos. Altri hanno sbattuto contro gli alberi riportando contusioni di diversa gravità.

Allarme valanghe nel Paese