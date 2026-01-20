Valentino Garavani, fra chi sarà diviso l'immenso patrimonio? Ecco chi sono gli eredi

Nel corso della sua lunga vita, Valentino Garavani ha accumulato un patrimonio stimato in circa 1,5 miliardi di dollari. Un tesoro a dir poco stellare, che tuttavia non comprende la Maison di moda, che è stata venduta nel 1998.

Il patrimonio del Maestro include le sue magnifiche residenze, come la villa sull'Appia Antica a Roma, il castello di Wideville vicino Parigi, lo chalet in Svizzera e l'attico a Manhattan, ma anche uno yacht di 47 metri (il T.M. Blue One) e un jet privato. Come se ciò non bastasse, il celebre stilista era anche in possesso di una prestigiosa collezione di opere d'arte che oggi hanno valore multimilionario.

A seguito della sua scomparsa, avvenuta nella giornata di ieri (19 gennaio), si apre il capitolo successione. Lo stilista non ha avuto figli, né coniugi, pertanto l'ingente patrimonio sarà diviso fra altre figure a lui vicine. Il contenuto dettagliato del testamento di Valentino Garavani non è stato ancora reso pubblico, tuttavia si possono già azzardare dei nomi.

Fra gli eredi troveremo sicuramente Giancarlo Giammetti, socio e compagno di una vita del Maestro. Molti ritengono che sarà lui il principale destinatario dell'immenso lascito morale e materiale dello stilista. Valentino e Giammetti si conobbero a Roma il 30 luglio 1960. La loro relazione è durata circa 12 anni, per poi interrompersi nel '72. Tuttavia, pur non essendo più una coppia, i due sono rimasti molto uniti. La loro è stata un'amicizia indissolubile. Mentre il Maestro creava, dando sfogo al proprio estro, Giammetti si occupava delle strategie di business e tutelava "l'impero".

Altri possibili eredi sono i fratelli Sean e Anthony Sax, figli di Carlos Sax, collaboratore e grandissimo amico di Valentino. Lo stilista considerava i due come suoi figliocci, avendoli visti crescere. Probabile che alcune proprietà immobiliari, come il castello di Wideville, o la residenza di Londra, vadano a loro. Un altro collaboratore storico è Bruce Hoeksema. Non è escluso che a poter beneficiare dell'eredità siano anche alcuni domestici.

Passando ai legami di sangue, è ancora in vita Vanda Garavani, sorella maggiore dello stilista.

I due erano legatissimi, ed è probabile che lo stilista abbia pensato anche a lei nel suo testamento, anche se una quota di "legittima" già le spetta per legge. Vi è poi il 60enne, pronipote dello stilista.