Valentino Rossi, spunta un'altra donna per il papà: "Graziano stava con me, Ambra Arpino mente"

Sono momenti di altissima tensione all'interno della famiglia di Valentino Rossi. Da un lato abbiamo il campione del motociclismo, la sorellastra Clara e la madre Stefania Palma, dall'altro ci sono il padre Graziano Rossi e la futura moglie di lui, Ambra Arpino.

I primi sostengono che Graziano sia stato in qualche modo controllato dall'attuale compagna, tanto che il Dottore ha addirittura sporto denuncia per circonvenzione di incapace; i secondi negano con forza e annunciano il loro matrimonio. Come se ciò non bastasse, è arrivato anche l'interruzione dell'assegno di mantenimento versato sino ad oggi a Clara Rossi, nata dalle seconde nozze di Graziano. Con il passare dei giorni sono volate accuse da ambo le parti.

Già così la situazione è parecchio complessa, ma a peggiorare ulteriormente il caso arriva la testimonianza di Marisa Del Bianco, ultima ex di Graziano Rossi. Del Bianco era addetta alla sicurezza a Misano, e ha fatto coppia con Rossi senior prima che questi si legasse alla Arpino. La donna ha affermato di essere stata con Graziano per diversi anni - secondo alcune fonti, almeno cinque - e per tale ragione sarebbe stata presente a numerosi eventi ufficiali dell'ex pilota. Intervistata da Il Resto del Carlino, la Del Bianco ha dichiarato: "Racconto la mia versione perché molti amici mi hanno chiamato pensando che fossi io la denunciata da Valentino. E poi quello che ha detto la compagna attuale di Graziano è falso".

L'ex addetta alla sicurezza ha spiegato che la Arpino non è la compagna di Rossi senior da oltre dieci anni, perché lei ha fatto coppia con l'uomo fino al 2021. "Se poi si vedevano clandestinamente è un'altra storia" , ha dichiarato. "Posso dire che Graziano ha sempre avuto un grande amore per Valentino, Stefania ed anche per Lorena Quieti, la seconda moglie. Così come era legatissimo alla figlia Clara. Fui io ad accompagnare Graziano quando la figlia Clara cantò al festival di Rimini. Fra l'altro molto brava".

Insomma, secondo la donna è impossibile che Graziano

"Sto dalla parte di Valentino"

"E sono a disposizione per eventuali testimonianze"

abbia voluto prendere le distanze dalla sua famiglia., ha aggiunto la Del Bianco., ha concluso.