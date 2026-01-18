Scontro all'interno della famiglia di Valentino Rossi. Graziano al figlio: "Ritira la denuncia!", poi la frecciata della madre del Dottore

Sembra ormai insanabile la frattura che si è creata all'interno della famiglia di Valentino Rossi. A partire dall'inizio di questo anno il conflitto fra le parti è divenuto di dominio pubblico, lasciando basita l'opinione pubblica, che di certo non si aspettava simili retroscena. Prossimo al matrimonio con la compagna Ambra Arpino, Graziano Rossi spera in un riavvicinamento col celebre figlio, ma la situazione pare ben lontana dal risolversi.

Le crescenti tensioni

La dolorosa vicenda familiare è diventata nota a inizio 2026, quando è stata rilasciata la notizia della denuncia per circonvenzione di incapace mossa da Valentino Rossi nei confronti di Ambra Arpino. Arpino (54 anni) è l'attuale compagna - e futura moglie - di Graziano Rossi (71 anni). Secondo il celebre motociclista, la donna avrebbe sottratto circa 200mila euro dai conti del padre. Denaro che la diretta interessata dice di aver ricevuto in parte da Graziano, tramite due bonifici da 50mila euro, per estinguere il mutuo della sua casa, e in parte dallo stesso Valentino (in questo caso i 100mila euro sarebbero serviti per spese generiche).

La situazione è ulteriormente degenerata quando Graziano Rossi ha negato qualsiasi incapacità, annunciando il matrimonio con la Arpino, per poi rivolgersi al tribunale di Pesaro per ottenere l'interruzione dell'assegno di mantenimento di cui è beneficiaria la figlia 28enne Clara Rossi, nata dal secondo matrimonio e sorellastra di Valentino. Il Dottore, che si è schierato dalla parte della sorella, sostiene che il padre sia stato in un certo senso plagiato dall'attuale compagna, ecco il perché della sua denuncia. Ritiene infatti che certe scelte di Graziano - come il taglio dell'assegno alla sorella - siano state sollecitate dalla Arpino.

Gli ultimi sviluppi

In un'intervista rilasciata a Il Resto del Carlino, Graziano ha dichirato che la denuncia mossa da Valentino "è motivata dal fatto che la famiglia si sarebbe vista limitare le aspettative ereditarie ". Nonostante ciò, l'uomo si è detto pronto a riallacciare i rapporti con tutti, incluso il figlio, al quale ha voluto rivolgere una richiesta. "Ritira la denuncia a Ambra, aspetto una tua chiamata ", ha dichiarato, auspicando una telefonata chiarificatrice. Quanto ad Ambra Arpino, la donna ha dichiarato: "Nessuno accudisce Graziano e quando è stato male per essere ricoverato in ospedale c'ero io vicino al suo letto, non altri".

A far sentire la sua voce anche Stefania

Se Graziano avesse fatto il falegname, Ambra sicuramente non era lì".

, prima moglie di Graziano e madre di Valentino. La donna non ha usato giri di parole, attaccando subito la nuova compagna del 71enne: "