Vera Slepoj, la procura di Padova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo

Si indaga sulla morte di Vera Slepoj, la psicologa e scrittrice di 70 anni trovata senza vita all'interno della sua abitazione di Padova. Dopo l'esposto presentato dalla famiglia della donna, la procura della Repubblica locale ha deciso di aprire un fascicolo per omicidio colposo anche se, almeno fino ad ora, non risultano soggetti indagati.

Il tragico ritrovamento

Secondo quanto riferito sino ad ora, Vera Slepoj è stata trovata morta nella serata dello scorso 21 giugno dalla governante. Il corpo della 70enne era disteso sul divano. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma gli operatori del Suem, arrivati sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Secondo le prime indiscrezioni, a uccidere la 70enne sarebbe stato un malore improvviso, un infarto fulminante. Tutto è ancora da stabilire.

A quanto pare la professionista, molto nota per le sue apparizioni televisive, non soffriva di particolari patologie. La sera precedente al decesso, parliamo del 20 giugno, si era presentata a una cena del Lions Club Jappelli ed era apparsa a tutti in perfetta salute.

Tanti i messaggi di affetto e cordoglio seguiti alla notizia del decesso. " È mancata prematuramente questa notte la psicologa Vera Slepoj. Una perdita non solo per la comunità scientifica, ma anche per la città, dove lei, originaria di Portogruaro, aveva scelto di vivere dopo la laurea nella nostra Università ", è stato il doloroso messaggio del sindaco di Padova, Sergio Giordani. " Vera Slepoj era molto nota anche per i suoi interventi, sempre molto interessanti e mai banali sui giornali e in televisione: la sua attenzione verso la comunità si era espressa, una ventina di anni fa, anche attraverso l'incarico di assessore alla cultura ai musei e ai servizi sociali della Provincia di Padova. Ci mancheranno il suo entusiasmo e la sua simpatia, così come la sua capacità di trattare in modo chiaro e divulgativo temi importanti come le relazioni affettive e altre complesse problematiche sociali".

L'apertura delle indagini

Dopo la presentazione di un esposto da parte dei familiari della donna - che aveva compito 70 anni lo scorso mese - la procura della Repubblica di Padova ha deciso di aprire un fascicolo con l'ipotesi di omicidio colposo. Al momento, però, non figurano indagati.

Si attende ora l'autopsia, prevista

per la giornata del prossimo 26 giugno, nella speranza di risalire con più accuratezza alle cause del decesso. I risultati dell'esame autoptico potrebbero fornire un aiuto fondamentale nelle indagini relative al decesso.