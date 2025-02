Il Vespucci torna in patria: domani l'approdo a Trieste, poi il nuovo tour mediterraneo

Ascolta ora 00:00 00:00

"La nave più bella del mondo" torna in patria, pronta a dispiegare nuovamente le vele per solcare nuovi mari. A Trieste è tutto pronto per l'arrivo della Amerigo Vespucci, il celebre veliero e nave scuola della Marina Militare, costruita da Fincantieri nel Cantiere Navale di Castellammare di Stabia. L'approdo sulle Rive del capoluogo friulano è atteso per il pomeriggio di domani, 1° marzo. Sarà chiaramente una grande festa: l'attracco dell'Amerigo Vespucci segnerà infatti la tappa finale del Tour Mondiale compiuto dal veliero e iniziato nel luglio 2023, prima dell'inizio di un nuovo Tour Mediterraneo, che toccherà 17 città e si concluderà a Genova il 10 giugno.

Imponente ed elegante, l'Amerigo Vespucci rappresenta uno scrigno di bellezza tutta italiana, massima espressione di una competenza produttiva tutta italiana rappresentata da Fincantieri. Varata il 22 febbraio 1931 e consegnata alla Regia Marina il 26 maggio dello stesso anno, Nave Vespucci rappresenta un'icona del mare, con il suo caratteristico profilo che evoca le grandi navi del passato e la sua funzione di formazione per gli allievi ufficiali dell'Accademia Navale.

Nel corso degli anni, Nave Vespucci è stata sottoposta a numerosi interventi da quando è stata costruita da parte di Fincantieri per garantirne l'efficienza operativa senza alterarne il valore storico. In questo senso, Fincantieri affianca la Marina Militare Italiana con un impegno costante nella manutenzione e nel rinnovamento della nave, assicurandone la piena operatività. Ad attendere l'arrivo della Amerigo Vespucci anche Nave Trieste, che rappresenta la più grande unità navale costruita in Italia dal dopoguerra e, per dislocamento, la più grande nave consegnata alla Marina Militare. Amerigo Vespucci e Nave Trieste sono due gioielli della navalmeccanica italiana, che riassumono il meglio del "Made in Fincantieri".

Ad accogliere a Trieste l'Amerigo Vespucci ci saranno, tra gli altri, anche il sottosegretario di Stato alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, a testimonianza della particolarità dell'occasione.

Il veliero sarà salutato anche dai sorvoli delle Frecce Tricolori, dal lancio degli Incursori della Marina Militare, dalle Fanfare dell'Esercito e dei Carabinieri. La nave sarà visitabile gratuitamente, previa prenotazione nominale fatta sul sito ufficiale del celebre veliero.