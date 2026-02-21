VinciCasa, a Roma il premio da 500mila euro

Vinta una casa + 200.000 euro subito nell'estrazione n. 51 di venerdì 20 febbraio Din VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal, che mette in palio un premio incentrato su un bene concreto e tangibile. Il "5" è stato centrato a Roma presso il punto di vendita Sisal La Casa del Tabacco situato in Via Alberto Lionello, 201. Combinazione vincente: 1 – 7 – 9 – 11 – 13.

Il titolare della vincita potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio italiano e avrà ben due anni di tempo per trovare quella più adatta alle proprie esigenze. Dalla nascita di VinciCasa, sono ben 226 le case assegnate.

Il premio di prima categoria - 5 numeri su 40 - è costituito da 500.000 euro che sono così ripartiti: 200.000 euro corrisposti subito, in denaro, che il vincitore potrà utilizzare come preferisce, senza alcun vincolo; la restante parte dedicata all'acquisto di uno o più immobili sul territorio italiano. Si vincono premi in denaro anche indovinando 4, 3 o soltanto 2 numeri estratti. L’estrazione è quotidiana a soli 2 euro, alle ore 20.



Per controllare le probabilità di vincita, i numeri vincenti e verificare le giocate, così come comprendere il modo di riscuotere le vincite, o leggere tutte le curiosità sui vincitori, si può accedere al sito informativo www.vincicasa.it o sul portale informativo di GiochiNumerici.info.