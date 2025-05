Roma, molesta due ragazze: fermato 24enne albanese

Ascolta ora 00:00 00:00

Nel pomeriggio del 26 aprile, una giovane di 20 anni si è recata presso la Stazione dei Carabinieri di Tor Bella Monaca per denunciare un episodio di molestia. Intorno alle 15:30, mentre si trovava nei pressi della fermata della metro C "Due Leoni", è stata avvicinata da un ragazzo sconosciuto che, dopo averla aggredita alle spalle, l’avrebbe palpeggiata nelle parti intime. L’uomo si è poi dato alla fuga grazie alla reazione della vittima che ha urlato chiedendo aiuto.

L'aggressore

La giovane ha anche raccontato ai carabinieri di aver riconosciuto nel suo aggressore lo stesso individuo che, la sera del 23 aprile, l’aveva seguita nei pressi della stessa fermata della metro C, compiendo atti osceni in sua presenza. La vittima è riuscita anche a fornire una descrizione dell’auto usata dal sospetto, poi individuata parcheggiata e chiusa a chiave in via Partanna, all’altezza dell’incrocio con via Valledolmo. Quando il presunto responsabile è tornato per riprendere il veicolo, i militari lo hanno fermato sul posto.

Un secondo tentativo di violenza

Le indagini successive hanno portato alla luce pesanti elementi di accusa nei confronti del 24enne di origine albanese, collegandolo anche a un secondo episodio di violenza sessuale. Il fatto risale al 4 aprile e ha visto come vittima una ragazza romana di 23 anni, aggredita con modalità analoghe a quelle già denunciate.

Anche in quel caso, la vittima aveva denunciato che mentre camminava in via Augusto Casciani, all'incrocio con via Amico Aspertini, era stata afferrata alle spalle da uno sconosciuto che la spingeva

facendola cadere a terra e la palpeggiava nelle parti intime, cercando invano di sfilarle i pantaloni. Vista la resistenza della giovane, l’uomo era poia piedi, facendo perdere le proprie tracce.