Violenze sessuali su quattro donne a Reggio Emilia: arrestato in Francia

È terminata in Francia la fuga del presunto autore di quattro stupri consumati, in rapida sequenza, nella provincia di Reggio Emilia. Grazie all'attività di indagine della polizia di Stato, diretta dal procuratore della Repubblica Calogero Gaetano Paci è stato possibile rintracciare l’uomo, che è stato arrestato nel territorio transalpino.

Chi è il presunto stupratore

Le vittime di violenza sessuale sono giovani donne adescate mentre passeggiavano lungo la camminata Lungo Crostolo, una pista ciclopedonale che collega con continuità il Comune di Vezzano sul Crostolo al centro storico di Reggio Emilia e prosegue in direzione nord fino al Comune di Cadelbosco. Un percorso adatto a tutti e particolarmente frequentato durante i mesi primaverili ed estivi da famiglie ed escursionisti. L'arrestato, già detenuto in Francia per reati della stessa tipologia, è sospettato di avere commesso due ulteriori violenze sessuali in Germania ed è stato individuato grazie alle indagini svolte, anche attraverso i canali di collaborazione internazionale, dalla polizia di Stato.

La conferenza stampa

I dettagli dell'operazione verranno illustrati presso la questura di Reggio Emilia alle ore 11 nel corso di una conferenza stampa alla quale prenderanno parte il questore Giuseppe Maggese e il procuratore della Repubblica Calogero Gaetano Paci.

In aggiornamento