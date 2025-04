"Vogliamo la moschea in centro. Politici maiali". L’attacco dei musulmani di Venezia

Ascolta ora 00:00 00:00

A Venezia c'è lo sciopero dei bengalesi: non si tratta di una rimostranza sindacale per chiedere migliori condizioni lavorative ma per pretendere una moschea nel centro della città. A guidare la protesta è un imam, che appoggia l'niziativa dell'associazione Ittihad, che tramite il suo rappresentante Abdullah Samrat ha associato l'immagine di Luigi Brugnaro a quella di un maiale in un comunicato affidato ai social. Si tratta di un insulto ben più grave rispetto al significato che gli attribuisce l'occidente, perché il maiale è spesso considerato un animale impuro o immondo ("rijs" in arabo, termine usato in alcuni dei versetti), sia a livello fisico che spiriturale.

Per capire cosa sta succedendo a Venezia bisogna fare un passo indietro, quando il Consiglio di Stato ha chiuso la moschea di via Piave perché il luogo è stato ritenuto inadatto e insicuro a ospitare centinaia di fedeli. Infatti, quella che l'associazione aveva adibito a moschea non era altro che un supermercato. E questo dovrà tornare a essere secondo la destinazione urbanistica. Inoltre, i residenti hanno più volte lamentato il disturbo della quiete, scegliendo di adire le vie legali per ottenere giustizia. " Fino a quando non verrà proposta una sede alternativa ", i musulmani si sono dati appuntamento in mezzo alla strada ogni venerdì per pregare. E la sede non dovrà essere in periferia, perché la vogliono in pieno centro a Venezia e non ammettono mediazioni: " La moschea sarà all’interno della città ". Questo è lo slogan scelto per la manifestazione.