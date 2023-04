Circa mille arrivi al giorno sull'isola di Lampedusa nel weekend di Pasqua: un flusso ininterrotto di sbarchi ha messo in difficoltà l'hotspot di Lampedusa, dove si è tornati a sfiorare le 2mila presenze a fronte di una capienza massima di 350 persone. Gli sbarchi sull'isola siciliana sono continuativi, le forze militari sono in costante allerta per il recupero dei barchini e in tanti arrivano in modo autonomo sulle nostre coste. Il sovraffollamento è causa di innumerevoli problemi all'interno della struttura, anche di sicurezza. Nelle chat dei migranti abbiamo intercettato un video che pare sia stato girato all'interno dell'hotspot la notte del 9 aprile, dove si mostra una maxi rissa che si è sviluppata tra gli ospiti presenti all'interno della struttura.

" Il sovraffollamento nei campi porta alle lotte. È triste... Domenica 9 aprile ", si legge nel messaggio che accompagna questo video su Whatsapp. Certo, fa specie che nelle chat dei migranti e dei trafficanti ci si lamenti dei sovraffollamenti all'interno delle strutture che li accolgono in Italia. Ma è ancora più incredibile che dall'altra parte del Mediterraneo ci vengano a dare lezioni su come gestire l'emergenza da loro stesso stessi causata: " C'è chi muore prima di arrivare lì, altri non sanno perché ci sono arrivati, dopo aver urlato ovunque che i bianchi sono cattivi. Ora lo Stato italiano vuole a tutti i costi bloccare l'immigrazione nel suo Paese. Con questo tipo di atteggiamento avrà difficoltà ad espellere ". Questa è parte della propaganda che si fa largo tra le chat del Nord Africa, soprattutto tra i migranti subsahariani in attesa di raggiungere l'Europa e, quindi, l'Italia.