Follia per la maturità: viaggia sul tetto dell'auto aggrappato ai finestrini

Moltissimi giovani hanno concluso il ciclo scolastico superiore con l'ultimo step dell'esame di maturità, che segna l'inizio di un'estate di feste e di libertà. Ma qualcuno ha esagerato con i festeggiamenti, come dimostrano anche le immagini condivise dal ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e registrate a Prato. Non si può parlare di goliardia quando i propri comportamenti, oltre a mettere in pericolo la propria vita, possono arrecare danno a quella degli altri, come avvenuto a Prato.

Dal video presente nel profilo Instagram di Matteo Salvini si vede una vettura bianca che sfreccia su una strada trafficata con un giovane attaccato al tettuccio dell'auto in corsa. Un'immagine non comune, che ha attirato l'attenzione degli altri automobilisti. " Non è una challenge sui social ", ha giurato il conducente, come riportato da La Nazione, che è già stato rintracciato, interrogato e sanzionato dalla polizia municipale, visto che nei video diventati virali in rete la targa della vettura è ben evidente. " Abbiamo finito gli esami e volevamo festeggiare ", si è giustificato il conducente che era alla guida. La follia dei giovanissimi si è compiuta su una strada ad alto scorrimento che taglia in due la città, ed è stata ripresa con i telefonini dagli altri automobilisti che hanno evitato in tutti i modi di accodarsi all'auto per evitare gravi incidenti.

Secondo quanto ricostruito, i tre maturandi sono partiti da viale Montegrappa. Quindi, forse per provare quel senso di adrenalina, uno dei due passeggeri si è sdraiato sul tetto dell'auto e si è aggrappato ai finestrini lasciati aperti e ha viaggiato così per un lungo tratto di strada. Nel video si vede anche il passeggero che da dentro alla macchina aiuta il compagno a reggersi per evitare che scivolasse giù con conseguenze disastrose. Quando il video ha cominciato a circolare sui social, si è temuto che potesse trattarsi dell'ennesima folle challenger. Ipotesi esclusa dal conducente che dopo una resistenza iniziale, ha confessato di fronte agli agenti della municipale al comando dove si è presentato accompagnato da mamma e papà.

La polizia locale ha multato il conducente per un totale di oltre 200 euro per guida pericolosa, velocità non congrua a un centro abitato, mancato obbligo di far indossare le cinture di sicurezza ai passeggeri, cambi di direzione senza mettere la freccia. Ovviamente è scattata la decurtazione dei punti patente: 14 in tutto per due delle contestazioni e raddoppiati in quanto si tratta di un neo patentato (sarebbero stati 5 e 2). Per il giovane la patente è stata sospesa.