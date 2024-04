Zanzara della malaria trovata in Italia dopo 50 anni: la scoperta in Puglia

Erano ormai più di 50 anni che non se ne aveva traccia, ma l’Anopheles sacharovi, uno dei principali vettori della malaria in Italia, torna a creare qualche preoccupazione tra gli esperti dopo un ritrovamento in Puglia, per la precisione nelle coste del Salento tra Lecce e Otranto. A documentare il rinvenimento lo studio realizzato in collaborazione dall’Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, dall’Istituto superiore di sanità e dal servizio veterinario dell’Asl di Lecce.

"La Sacharovi, che è un vettore storico di malaria in Italia, in particolare nella zona Adriatica, sembrava ormai scomparsa per l’antropizzazione e anche per le sostanze chimiche che vengono utilizzate in agricoltura" , racconta la dottoressa Maria Assunta Cafiero dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata, come riportato da Repubblica. Ciò nonostante le ricerche di esemplari sul territorio non si sono mai interrotte negli anni per questioni di prevenzione: " Monitorare il territorio è importante" , spiega l'esperta, "e in particolare abbiamo indagato in quell’area perché eravamo convinti si potesse trovare in qualche zona meno antropizzata, vicino a aree umide" . E così, in effetti è stato.

Ma per quale motivo le ricerche si sono concentrate nello specifico proprio in quell'area? Per comprenderlo bisogna tornare indietro fino al 2017, quando quattro immigrati contrassero la malaria nel nostro Paese e furono ricoverati a Taranto. Il precedente ha portato a un'intensificarsi delle ricerche sul territorio: solo tra il 2022 e il 2023 sono state sottoposte ad analisi 216 zanzare, 91 adulte e 125 immature, prelevate in undici diversi siti lungo la zona costiera a nord di Otranto. L'attenzione dei ricercatori si è focalizzata in particolar modo in zone contraddistinte dalla presenza di acque stagnanti, come paludi, bacini di acqua salmastra o laghi naturali, o di allevamenti di bovini, equini, ovini e pollame

Il primo esemplare è stato rinvenuto alla fine dell'estate del 2022. Da allora, e per tutto l'anno successivo, sono state prelevate 13 larve di Anopheles sacharovi e 7 esemplari adulti, raccolti in sei diversi siti della medesima costa. "L’Italia è indenne dalla malaria da tantissimi decenni ma aver trovato un ulteriore vettore storico come la Sacharovi è importante" , considera l'esperta, "perché ci permette di capire come residui questa specie e sottolinea quanto sia importante fare attenzione e proseguire gli studi che si sono interrotti, o comunque allentati, da quando la malattia è stata debellata".

Non ci troviamo in una condizione di massima allerta, ma è fondamentale non abbassare la guardia. "Temiamo anche la malaria" , dichiara la professoressa Maria Chironna, direttrice del laboratorio di Epidemiologia del Policlinico di Bari.

"Finora non c’è alcun caso accertato, solo d’importazione in soggetti provenienti da aree endemiche"

"però è ovvio che con i vettori presenti sul territorio non si può escludere in futuro che ci possano essere casi autoctoni, complici i cambiamenti climatici che rendono possibile l’adattamento".

, considera,