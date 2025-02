"È zona nostra". Agenti accerchiati e minacce: gli stranieri si prendono un quartiere di Roma

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Quarticciolo, quartiere periferico di Roma, sembra essere sfuggito al controllo dello Stato, finito in mano a bande di criminali stranieri che costringono molti dei residenti a lasciare la propria vita e le proprie case per trasferirsi altrove. " Questa è zona nostra. Andate via ", dicono accerchiando gli agenti che li sorprendono a rubare o a spacciare. Da giorni polizia e carabinieri non possono entrare nel quartiere senza essere accerchiati, minacciati e aggrediti. Tunisini, egiziani, algerini, marocchini e criminali nordafricani vari hanno preso il controllo della zona e la lotta contro il loro insediamento sembra essere particolarmente dura. I residenti sono esausti ma non ci stanno ad arrendersi. " Piange il cuore a vedere che nei giardino i bambini non possono più giocare, che gli anziani hanno paura a uscire di casa. Ma noi lo grideremo ancora e sempre più forte: il quartiere è nostro e non lo lasceremo in mano alla criminalità ".

Ora è allarme in città, le autorità si stanno muovendo affinché il fenomeno non cresca, cercando di arginarlo per evitarne la diffusione e per riportare la sicurezza al Quarticciolo. Anche gli agenti sono stanchi e alzano la voce, non vogliono più subire le angherie dei criminali senza avere adeguati strumenti a disposizione. Non vogliono più rischiare la vita per compiere un arresto e poi scoprire che quella stessa persona poche ore dopo è già libera di tornare a delinquere. " Se non si interviene con sanzioni esemplari e una risposta ferma dello Stato assisteremo a una pericolosa escalation di violenza, dove a rimetterci saranno i cittadini onesti e il popolo delle divise ", ha dichiarato Domenico Pianese, Segretario Generale del sindacato di Polizia Coisp. L'esponente dei sindacati ha ribadito che " solo con la rapida approvazione del Ddl sicurezza sarà possibile punire severamente chi aggredisce un poliziotto ".

Intervistato dal Messaggero, il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha spiegato che i manovali della droga sono " ragazzi che non lavorano e che vengono facilmente arruolati dagli spacciatori " che " finiscono per considerare il quartiere un possesso, e tra loro solidarizzano per non perdere l'unica fonte di guadagno ". Ora l'obiettivo è lavorare per prevenire l'effetto Banlieue, spiega Giannini. " Bisogna garantire una capacità di controllo h 24.

nemmeno di un centimetro, ma essere costanti, pazienti, gocce cinesi", sostiene il prefetto. Il problema è che questo non è un disagio che vive solo il Quarticciolo, perché sono numerosi i quartieri italiani che vivono situazioni simili.