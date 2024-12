Negrita e Bastianich. Il 31 feste con "live" nei centri lombardi

Ascolta ora 00:00 00:00

Non solo Milano, tutto pronto per il Capodanno anche nel resto della Lombardia. In alcune città e paesi della regione ci saranno feste di piazza (in altre, come nella capitale lombarda, no, per le più svariate ragioni, certamente non ultima la sicurezza). Vediamo che cosa accade fra poche ore, gli eventi - pubblici e privati - organizzati per salutare l'anno che verrà, il 2025.

Ecco la prima, la vicina Bergamo: qui, maxi-serata alle ore 21 in piazzale degli Alpini, dove ci sarà un live show anni Novanta, con dj, ballerine, musica dance ed effetti di vario genere. Sarà una festa per ricordare, celebrare un decennio per certi versi considerato iconico (appello del Comune: no ai fuochi d'artificio e divieti, come contenitori di vetro e metallo). E ancora: dalla Città dei Mille alla Leonessa, ovvero Brescia. Qui, per il 31, dalle ore 21,30 è stato organizzato un maxi concerto. Sul palco di piazza della Loggia, Joe Bastianich, famoso sia per le sue attività nel settore della ristorazione sia - e in questo caso è l'aspetto che interessa di più - per la sua militanza nella musica; dopo, sul palco, La Terza Classe: gruppo formatosi a Napoli una decina di anni fa, «specializzato» pure nei generi bluegrass, country e folk. Ma non basta. Attesi, per il brindisi di mezzanotte, anche Maddalena Damini, direttrice pure di Radio Bresciasette, alla consolle Fulvio Marini e Davide Briosi, «la voce della città» (sul palco per il «live» Olivia Thissen e la violinista-cantante Federica Quaranta). E avanti, verso la festa di Capodanno in quel di Como: all'ora «giusta» lo spettacolo pirotecnico che illuminerà il lago. I fuochi artificiali verranno sparati da una chiatta galleggiante.

Da Como a Lecco, dove non ci sarà la festa di piazza, ma le zone del lungolago resteranno chiuse in modo da consentire la permanenza delle persone in festa senza rischi. Restano Pavia, Mantova e Sondrio. A Pavia tutti in centro: dj set in piazza del municipio, dalle ore 23 gli Avanzi di Balera, cover band (ma non solo) in concerto; proporranno un repertorio trasversale per andare incontro ai gusti del pubblico, variegato. Parlando di musica a Capodanno, iniziative anche negli altri centri, come Cremona: in piazza Stradivari si saluterà il 2024 a suon di elettronica. Qui, arruolati anche il dj Alex Neri col progetto Planet Funk.

Dulcis in fundo, proposte pure in quel di Mantova e Sondrio: nella prima città vanno in scena i Negrita (piazza Sordello), gran finale con fuochi artificiali sui laghi di Mezzo e Inferiore. Anche a Sondrio si saluterà l'arrivo del 2025 in centro: appuntamento in piazza Garibaldi con una sfilata di Dj, lo show dei Mascalzoni e della Misty Party Band. Auguri di buon anno!