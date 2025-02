Nella Fashion Week (anche) eventi gratis e aperti a tutti

Ascolta ora 00:00 00:00

Impossibile seguirli tutti, anche per gli addetti ai lavori, tra sfilate ed eventi sono 153 gli appuntamenti della Milano Fashion Week 2025 in programma da domani al 3 marzo. Ad aprire le danze con la collezione donna autunno/inverno è Gucci, ma oltre ai grandi nomi questa edizione vedrà il debutto di nuovi brand e la celebrazione dei cento anni di Fendi o del trentesimo anniversario di DSquared2. Gli appassionati potranno seguire i defilè sulla piattaforma milanofashionweek.cameramoda.it o tramite un Led Cube posizionato di fronte a Palazzo Giureconsulti, dove sempre domani (ri)apre le porte il Fashion Hub, la sede della Camera della Moda aperta a tutti per scoprire i giovani designer. Alle grandi sfilate si accede solo su invito, qui si può assistere alle presentazioni almeno in diretta streaming. L'Hub è aperto da domani a domenica dalle 9.30 alle 19.

E nella settimana della moda sono diversi gli eventi e le mostre a tema, aperte a tutti e gratuite. É stata inaugurata nei giorni scorsi a Palazzo Morando quella dedicata alle creazioni (e ai 130 anni) di Balenciaga, «Shoes from Spain Tribute», aperta con ingresso libero fino a domenica. Venticinque creazioni dello stilista spagnolo Cristobal Balenciaga con altrettante calzature create per l'occasione, giornali, fotografie, inviti alle sfilate dagli anni '30 agli anni '60. Al Museo della Permanente di via Turati invece (da domani a domenica) K-Way festeggia i 60 anni con la mostra «In Y/Our Life», che unisce i celebri prodotti del brand con marchi simbolo come Bialetti, Borotalco, Borsalino, Chupa Chups, Pongo. Per partecipare gratis a laboratori e visite guidate bisogna registrarsi sul sito ufficiale del Museo.

Triennale Milano presenta per il secondo anno «Fashion Issue», un programma di incontri dedicato al mondo della moda e alle trasformazioni in corso. Il ciclo curato da Vanessa Friedman, fashion director e chief fashion critic del The New York Times è intitolato «The Future of Designers». Si parte già oggi alle 18.30 con «What will it take to create the next generation of great italian designers?». Vanessa Friedman dialogherà con Sara Sozzani Maino, direttore Creativo Fondazione Sozzani e International new talent and brands Ambassador della Camera Nazionale della Moda Italiana, e Renzo Rosso, presidente di Otb Group. Domenica alle 18.30 è in programma un confronto con Silvio Campara, ad di Golden Goose. Ingresso libero, con registrazione.

La «Fondazione Centro Anch'io» onlus, che da anni si occupa di tutela, assistenza, cura materiale e morale di persone con disabilità intellettive, orfane o bisognose di assistenza, ha creato un progetto speciale insieme a Mp Moda International Fashion School e sabato, all'Acquario Civico, mette in scena la sfilata «New Liberty». Sei creazioni firmate da ragazze diversamente abili seguite dalla Fondazione, da insegnanti e allieve esperte. L'ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.