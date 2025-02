Nella puntata delle "cover" spunta anche Topo Gigio. Il giallo su "Bella stronza"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dal nostro inviato a Sanremo

Oltre Benigni c'è solo musica. La quarta serata del Festival di Sanremo ha confermato le previsioni diventando sostanzialmente una lunga passerella di canzoni. Forse il momento più artisticamente completo di questa edizione. Oltre cinquanta artisti sul palco per 26 duetti. Incroci imprevedibili (ma annunciati) come quelli di Rose Villain con Chiello o Lucio Corsi con Topo Gigio in Nel blu dipinto di blu, Marcella Bella con due violinisti prodigio, Olly con Goran Bregovic o Gaia con Toquinho e la sua chitarra. Soltanto pochi hanno raccolto l'invito del nuovo regolamento (i concorrenti potevano duettare tra loro). Achille Lauro ha fatto con Elodie un tributo a Roma con ballerine cantando un brano di Cocciante nella versione di Rino Gaetano (A mano a mano) e uno di Loredana Bertè (Folle città). Poi Michielin e Rkomi che hanno cantato La nuova stella di Broadway di Cremonini, e Tony Effe con Noemi in Tutto il resto è noia di Franco Califano. I picchi sono stati probabilmente Giorgia con Annalisa in un pezzo di notevole difficoltà come Skyfall di Adele e poi Fedez con Masini, non tanto per la buona resa sul palco ma per la struttura rinnovata di Bella Stronza, con delle «barre» (ossia dei versi) inediti che sembrano indirizzate più alla presunta nuova fiamma Angelica Montini che alla ex moglie: «Mi hai detto che sono la ragione perché non riesci più ad amare/ mi chiedo come tutto può finire ancora prima di iniziare». E poi: «Ho una cicatrice sulla pancia che mi ha fatto meno male» e «Chi cerca quello che non deve trova quello che non vuole/Ti ho dato tutte le ragioni per essere una bella stronza».

Alla fine poi il vincitore della serata, proclamato quando questo giornale era già «chiuso». Citazione indispensabile per i coconduttori Geppi Cucciari (con siparietto iniziale) e Mahmood (contenuto ma brillante, ha pure cantato un medley).