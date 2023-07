"Una, nessuna e centomila": arrivano Lauro e Bersani

A giugno 2022 il live Una. Nessuna. Centomila all'RCF Arena di Campovolo ha richiamato 100mila spettatori per dire no alla violenza di genere e sostenere economicamente i centri antiviolenza (furono raccolti oltre 2 milioni di euro e destinati a 7 centri). Quell'esperienza non poteva finire lì, e un anno dopo il progetto cresce, diventa una sorta di marchio. «A un anno di distanza da quell'esperienza meravigliosa, il più grande concerto del mondo mai realizzato contro la violenza sulle donne» racconta una delle partecipanti, Fiorella Mannoia, che cantò sul palco con Laura Pausini, Elisa, Giorgia, Emma, Alessandra Amoroso e Gianna Nannini.

La prima è la nascita della Fondazione «Una Nessuna Centomila», la seconda è che il live torna il 26 settembre all'Arena di Verona e diventerà «un appuntamento fisso negli anni». Proposte sono arrivate dalla tv per trasmettere l'evento, fa sapere Ferdinando Salzano di Friends and Partners che lo organizza: «Capiremo quale è la soluzione migliore, ma sicuramente Una Nessuna Centomila ha bisogno dell'esposizione televisiva per veicolare il messaggio». Sul palco, oltre all'interprete romana ci saranno Alessandra Amoroso, Annalisa, Elodie (foto), Emma, Francesca Michielin, a artisti uomini come Samuele Bersani, Brunori Sas, Tananai, Achille Lauro perché il problema non è solo delle donne (altri artisti verranno annunciati nelle prossime settimane). Anna Foglietta, a nome anche del cinema, ha dato la sua disponibilità a esserci. I proventi del concerto verranno erogati a strutture individuate sulla base di criteri di trasparenza e tracciabilità, grazie al lavoro di selezione della Fondazione. Nata per sostenere la prevenzione e il contrasto delle violenza maschile sulle donne grazie alla volontà delle quattro fondatrici Fiorella Mannoia, Giulia Minoli, Celeste Costantino, Lella Palladino. Obiettivo della Fondazione Una Nessuna Centomila sarà sostenere e rafforzare i centri antiviolenza; spingere sulla prevenzione, passando soprattutto attraverso il lavoro nelle scuole; creare format culturali da portare in diverse realtà.