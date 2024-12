Niente concertone in piazza Duomo: "Non ci metto un milione"

Ascolta ora 00:00 00:00

Dalla pandemia al caro bollette al mondo della cultura in sofferenza, il risultato non cambia: sarà il quinto capodanno senza il concertone in piazza Duomo. Lo ha anticipato il Giorno e ieri il sindaco Beppe Sala ha confermato: «Non si farà, se ne faccia una ragione chiunque. Se lo fai bene a Milano costa un milione di euro quindi se devo scegliere, quella cifra la metto su altre voci. La spesa di un milione per lo show dell'ultimo dell'anno non la firmerò mai». Sala spiega di aver tenuto il punto anche con «il prefetto Claudio Sgaraglia», secondo il quale «la piazza sarebbe più controllato « con un evento organizzato, ma ho detto anche a lui che non ci voglio mettere quei fondi». L'ultimo spettacolo aspettando la mezzanotte sotto la Madonnina era stato quello tra il 31 dicembre 2019 e il primo gennaio 2020, quando salirono sul palco Myss Keta, Coma_Cose e lo Stato Sociale. Per i due anni successivi lo stop è stato obbligatorio e a tappeto per tutto il Paese: emergenza Covid, vietati gli assembramenti. Tra il 2021 e 2022 invece il Comune non ha organizzato grandi eventi in piazza ed è finito nella bufera per il caso delle molestie di gruppo. L'anno dopo l'analisi è stata delicatissima, alla fine si decise di rischiare un altro 31 senza show, imputando la scelta al «caro bollette». Solo eventi sparsi anche per l'ultimo passaggio tra vecchio e nuovo anno e il film si ripete.

Sala ha spiegato di aver incontrato proprio due giorni fa i rappresentanti di 20 teatri milanesi: «La cultura fa fatica e chiede sostegno al Comune, li capisco ma abbiamo sempre meno risorse. Non c'è solo il teatro alla Scala, che ha sponsor. É un tema delicato e abbiamo tagli da tutte le parti. Questo Governo ha tagliato anche più di prima sugli enti locali. Se devo scegliere dove mettere i nostri soldi, li metto da un'altra parte». A Roma non è stato ancora svelato il cast ma si farà festa al Circo Massimo e a Torino in piazza Castello, a Sassari canta Gianna Nannini, a Modena la guest star è Skin, Elodie e Irama a Castelsardo (Sassari), a Napoli Loredana Bertè, Raiz, Sal Da Vinci e James Senese in piazza del Plebiscito.

Tant'è, milanesi e turisti si consolano con un tripudio di alberi di Natale, 27 i progetti sponsorizzati da griffe e grandi marchi. Oggi alle 18.

30 il sindaco parteciperà alla cerimonia di accensione dell'albero «firmato» Dior in Galleria, ispirato ai giardini di Versailles, venerdì alle 17 toccherà all'albero «olimpico» in piazza Duomo, a poca distanza in piazza Cordusio alle 17.45 Percassi e Lego Italia inaugurano l'albero realizzato con i mattoncini.