Noemi, la grinta a Sanremo: "Tony Effe? Sta cambiando"

«Il duetto con Tony Effe sulle note di Califano? Gliel'ho chiesto io. Come donna mi sono sentita in dovere di farlo». Così ha spiegato ieri Noemi a chi le chiedeva perché, per la serata delle cover al Festival di Sanremo, ha deciso di duettare proprio con Tony Effe, uno dei personaggi più chiacchierati del momento, il rapper «censurato» al Concerto di Capodanno a Roma e concorrente all'Ariston. «Credo che per Tony sia un momento di metamorfosi, lui ha vissuto di contraddizioni e ha raccontato la vita che vede, che lo circonda, ma in lui c'è una grande poesia, e credo che intavolare un discorso con la parte più controversa della musica sia bellissimo perché certe dinamiche si possono risolvere solo attraverso il dialogo». La cantante è in forma straordinaria e non solo perché la linea è perfetta. Noemi ha una verve e una prontezza nelle risposte che raramente ha mostrato in questi anni, quasi a confermare di essere in un momento d'oro: «Mi sento bene, sono pronta al Festival». Andrà in gara con un brano che l'orchestra esalterà ma che ci presenta già con un titolo quasi tarantiniano: Se ti innamori muori (tra gli autori Mamhood, Blanco e Michelangelo). «Mi piace moltissimo il titolo del pezzo, è coraggioso - spiega la cantante - attira molto l'attenzione perché non è una frase che si dice facilmente, ma racconta bene l'atmosfera. Quando noi abbiamo il coraggio di vivere i nostri sentimenti e abbandonarci nelle braccia di qualcuno, non abbiamo paura di morire. Anzi, questa fragilità ci dà la possibilità di vivere fino in fondo». Con Tony Effe canterà Tutto il resto è noia di Franco Califano: «Non ho preso alla leggera la scelta. Lui è un esempio per tanti, è ascoltato da tantissimi ragazzi. Vogliamo perdere l'occasione che una persona così possa arrivare con più poesia agli altri? Era doveroso».

Poco dopo Sanremo uscirà anche il disco intero di Noemi, intitolato Nostalgia, nel quale intreccia brani blues, cantautorato contemporaneo e influenze elettroniche, tra atmosfere vintage e pezzi uptempo. Poi il 17 novembre da Firenze partirà il tour (con data unica al Palazzo dello Sport di Roma il 20 dicembre).