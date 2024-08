Non c'è pace per Morgan. Ora attacca Emma Marrone

Ascolta ora 00:00 00:00

Morgan attacca Emma Marrone. Il cantautore pubblica sui suoi canali social la canzone Rutta utilizzando le parole della cantante salentina che si era schierata a difesa di Angelica Schiatti, attualmente fidanzata con il cantautore Calcutta. «In un mondo di Morgan siate Calcutta», aveva detto Emma in riferimento alle accuse di stalking che hanno coinvolto Marco Castoldi (vero nome di Morgan, foto). Ieri il post di Morgan con la foto di Emma che annunciava «il secondo episodio della trilogia di protesta», dopo la canzone Rutti: «mettete un like se volete che pubblichi Rutta, il mio nuovo singolo con testo di Emma Marrone. Forza, ancora una manciata di like e arriviamo al milione. Aggiornamento: avendo ovviamente superato il milione di like sarò costretto a postare 'Rutta', stamani, al canto del gallo''. Nel testo del brano, Morgan riprende le parole di Emma Marrone, declinandole in modo sarcastico: «In un mondo di Morgan, con un vulcano che erutta, siate Calcutta, e vedete che rutta». Nei mesi scorsi, Calcutta aveva scatenato un vero terremoto dichiarando che avrebbe chiuso ogni collaborazione con Warner Music se la casa discografica non avesse messo alla porta Morgan, travolto dalle accuse di stalking nei confronti appunto di Angelica Schiatti.

Pochi giorni fa, Morgan aveva attaccato i giornalisti colpevoli secondo lui di aver raccontato la denuncia per stalking.

Morgan affermava di non avere al momento un lavoro proprio per colpa dei giornalisti: «Allora diciamo questa cosa a quelli che continuano a rompermi le palle.

Basta! Io vi ho espresso una situazione, che non ho lavoro e mi hanno tolto tutto e vi ho detto che non lavoro a causa di quello che avete scritto voi. Cosa volete? Volete la mia morte. Più di così non si può arrivare, per favore, smettetela di criticare, di far uscire il negativo, ma quando finirete? Voi desiderate eliminarmi. Che cosa insegnate ai vostri figli?».