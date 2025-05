"Il nostro 8x1000 destinato ai poveri sempre in crescita"

Ascolta ora 00:00 00:00

«Fare così tanto, con così poco». È questo lo slogan che accompagna la campagna dell'8x1000 a favore delle Chiese Cristiane Evangeliche Assemblee di Dio in Italia (ADI), che da oltre un secolo portano avanti in Italia e nel mondo attività e missioni a carattere sociale, umanitario ed evangelistico su base vocazionale e di volontariato. Uno slogan semplice, un messaggio diretto, che non costa niente, richiede un gesto o, meglio, una firma, e può, però, fare davvero la differenza. Perché le elargizioni non costano nulla al contribuente e non implicano nessun aumento o balzello delle tasse. Non hanno, insomma controindicazioni e boomerang nascosti. In compenso consentono alle ADI di portare avanti un ventaglio di iniziative caritatevoli, volte solo ed esclusivamente ad aiutare chi ha più bisogno, senza distinzioni di religione, razza, sesso. I fondi raccolti con l'8x1000 «servono a far fronte ai bisogni sempre maggiori, soprattutto in Italia, dove il livello di povertà cresce ogni giorno di più» spiega il pastore Aniello A. Esposito a nome delle ADI. «Noi cerchiamo di aiutare tutti: ospedali, associazioni e famiglie in difficoltà. È evidente che non è mai abbastanza, che serve sempre di più, ma supportare il nostro impegno anche in minima parte è già un passo, un gesto prezioso». Un passo, un gesto, che, grazie alle ADI, va incontro a bambini e anziani in difficoltà, a chi ha problemi di dipendenza da droghe e alcool, a chi è malato di leucemia o cancro; a chi dall'oggi al domani si trova in emergenza estrema. «L'8x1000 e, in generale, le donazioni che riceviamo alimentano le nostre raccolte fondi in occasione di calamità naturali, guerre o emergenze, come successo nella guerra in Ucraina, nelle alluvioni di Emilia, Toscana e Spagna o dopo il terremoto in Myanmar. Le richieste sono in aumento, soprattutto dopo la pandemia e, grazie alle nostre comunità, riusciamo a intervenire» continua Esposito.

Con questo spirito, nel 2024 le ADI sono riuscite, tra i tanti progetti sostenuti, a destinare 30mila euro a favore delle adozioni a distanza per l'infanzia, ad avviare centri di assistenza per minori nelle Filippine e a portare avanti progetti dedicati ai bambini nei Balcani. Sono riuscite davvero a «fare così tanto, con così poco». Per sostenere le ADI con l'8x1000: www.assembleedidio.org/ottopermille; per contribuire agli altri progetti: www.assembleedidio.org/donazioni.