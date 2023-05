Le note barocche alla Scala per dare casa ai bimbi malati

Serata di note barocche napoletane e beneficenza lunedì alla Scala per raccogliere fondi destinati alla realizzazione di una «Casa Ronald». A orchestrare il programma musicale i Cameristi della Scala, il Coro Ghislieri e il soprano Maria Grazia Schiavo con il maestro Giulio Prandi a dirigere musiche di Leonardo Vinci (recentissima la riscoperta scaligera della sua opera «Lo zite ngalera») tra le quali la «Sinfonia dall'oratorio Maria Dolorata per Archi e Continuo», Francesco Durante con il «Magnificat in Si Bemolle Maggiore per Coro, Soli, Archi e Continuo» e la «Messa in Re Maggiore per Coro, Soli e Orchestra» di Giovan Battista Pergolesi. Lo spartito charity, invece, è impaginato dalla Fondazione per l'infanzia Ronald McDonald il cui attuale progetto è la realizzazione della prima «Casa Ronald» di Milano da aggiungere alle otto strutture già esistenti, tra cui la Family Room all'ospedale Niguarda che dal 2020 ha già accolto più di duecento famiglie con bambini in cura presso i dipartimenti materno-infantile.

Grazie alla collaborazione con aziende tra cui McDonald's Italia, Inalca, Seda International Packaging Group, Amadori, Coca-Cola e al charity partner Fondazione Mediolanum la Casa Ronald aprirà nel 2026 per accogliere famiglie con bambini in cura presso i due ospedali partner: il Policlinico con la Clinica Pediatrica De Marchi e la Mangiagalli e l'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi. Cinque piani e mille mq in via Bramante per mettere a disposizione delle famiglie ampi spazi comuni e 20 stanze, visto che i due presidi ospedalieri incrementeranno i pazienti accolti e di questi il 20% proverrà da altre regioni. E così per contribuire a «Casa Ronald» che accoglierà mille famiglie ogni anno, si possono acquistare i biglietti del concerto «Scintille Barocche al link aragorn.vivaticket.it.

«Casa Ronald Milano - dice il presidente Nicola Antonacci - è un grande desiderio che finalmente sta diventando realtà. Con la partecipazione al concerto ogni spettatore contribuisce a realizzarlo e Fondazione Ronald vuole essere attrice di un cambiamento possibile per le famiglie dei bambini che accogliamo in un luogo sempre aperto al volontariato e che ospiterà anche studenti di medicina». Il presidente del Policlinico Marco Giachetti si dice «felice che la struttura sorga all'interno del complesso di via Sarpi e Bramante, una bellissima corte un tempo di proprietà del Policlinico che diventa protagonista di un importante progetto di riqualificazione urbana che rispecchia il vero significato del social housing voluto dall'ospedale». Il dg del Sacco Alessandro Visconti si dice «orgoglioso di partecipare al progetto che consentirà a famiglie fragili di essere accolte e supportate, garantendo un percorso di cura e rispondendo così a tutti i bisogni medici e psicologici evidenziando quanto sia strategica la collaborazione tra imprese private, terzo settore e istituzioni pubbliche», mentre il sovrintendente della Scala Dominique Meyer sottolinea come il programma offra «pagine meravigliose intrise di spiritualità, serenità e gioia, la stessa serenità che Casa Ronald potrà offrire a famiglie e bambini che attraversano momenti drammatici».