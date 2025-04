In arrivo la portaerei spaziale

Ascolta ora 00:00 00:00

Una portaerei, ma spaziale. Su chiama Orbital Carrier, e è finanziato con 60 miliardi di dollari da SpaceWerx, il braccio tecnologico della United States Space Forse. È un veicolo orbitante, proprio come una portaerei nello spazio, solo che anziché aerei ospita satelliti che possono essere lanciati in orbita in caso di necessità, per esempio se un satellite spia viene distrutto o accecato da un nemico.

In questo modo gli Usa ridurranno di moltissimo i tempi necessari a inviare i satelliti in orbita (per lanciarne uno ci vogliono attualmente settimane, tra produzione, autorizzazione e lancio), i quali partiranno già dalla Orbital Carrier. Che presumibilmente dovrà essere assemblata in orbita bassa (difficile riescano a lanciarla in un unico pezzo), tra i 500 e 1000 km di altitudine (forse usando i Falcon Heavy o la Starship di Space X).

Il controllo dell’orbita terrestre è sempre più importante a livello strategico, e ha un precedente: nel 2023 la missione “Victus Nox” aveva dimostrato come gli USA potevano, in caso di emergenza, avere un tempo di risposta tra ordine e lancio di un satellite di 27 ore. Di certo gli USA non restanno indietro nella difesa, anzi, non badano a spese.

Orbital Carrier sarà solo il primo passo di un progetto a lungo termine per la supremazia spaziale. L’idea è quella di costruire una vera flotta di Orbital Carrier su diverse orbite (bassa, media e geosincrona), con microsonde manovrabile, droni da sorveglianza spaziale, sistemi rimpiazzare i satelliti distrutti.

Di sicuro verrà implementata anche l’AI, e si pensa a satelliti “intelligenti”, che possano agire in assoluta autonomia.

Ma pensiamo anche allo scenario che si aprirà tra un ventennio quando, secondo le previsioni, avremo “colonizzato” la Luna (magari qualche anno di più, spesso le previsioni sono ottimiste anche per ottenere più finanziamenti): gli Orbital Carrier potranno essere lanciate anche in orbita lunare (magari per proteggere le miniere di elio-3 e le strutture industriali). Insomma, vi ricordate il famoso telefilm Spazio 1999, del 1975? Avevano sbagliato la data giusto di una settantina d’anni.